Bu hafta kripto para piyasalarının yönünü bu dört veri belirleyecek

Pazartesi günü barış görüşmelerindeki yeni belirsizlik fiyatı 63.300 dolara kadar çekse de Bitcoin kısa vadeli bandının ortasına toparlandı. Hafta sonu süren ABD- İran başlıkları kripto piyasasında oynaklığı yüksek tuttu.

Yatırımcılar 62 bin dolarlık desteği ana bölge, 67 bin doları ise boğaların geri alması gereken seviye olarak izliyor. Toplam piyasa değeri 2,29 trilyon dolar civarında kalarak istikrarı yansıttı ancak güçlü bir talebe işaret etmedi.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ PCE PERŞEMBE GELECEK

Haftanın ana ABD verisi, perşembe günü açıklanacak mayıs ayına ilişkin Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu olacak. PCE, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olduğundan beklentinin üzerinde bir okuma faiz indirimi umutlarını azaltabilir ve riskli varlıklara baskı yapabilir. Takvimde ayrıca salı günü haziran öncü PMI verileri, çarşamba günü mayıs yeni konut satışları ve perşembe günü ilk çeyrek büyüme rakamları yer alıyor. Cuma günü ise Michigan Üniversitesi güven endeksi ve enflasyon beklentileri açıklanacak.

İRAN BAŞLIKLARI VE ETF ÇIKIŞLARI BASKI YAPIYOR

Orta Doğu riski piyasanın bir diğer itici gücü olmayı sürdürüyor. ABD-İran anlaşması umutları geçen hafta petrol piyasalarını sakinleştirdi ancak Başkan Donald Trump'ın yeni uyarılarının ardından hava yeniden değişti. Trump, İran'ın Lübnan'daki vekillerini durdurması gerektiğini yazarak saldırıların sürmesi halinde ABD'nin İran'ı "yeniden çok sert" vurabileceği uyarısında bulundu. Bitcoin ayrıca spot ETF çıkışlarından baskı görüyor. Galaxy Research, ABD spot Bitcoin ETF'lerinin son 30 günlük dönemde 6,35 milyar dolarlık net çıkışla kayıtlardaki en büyük çıkışı yaşadığını bildirdi.

ETHEREUM VE SOLANA KATALİZÖR ÖNCESİ SAKİN

Büyük ölçekli altcoinler büyük ölçüde sakin seyretti. Ethereum yaklaşık 1.765 dolarda tutunurken Solana 74 dolar civarında seyretti. BNB 600 dolar civarında kalırken XRP 1,15 doların altında seyretti.

Önümüzdeki günlerin yönü PCE enflasyonu, büyüme verileri, İran başlıkları ve ETF akışları olmak üzere dört katalizöre bağlı kalacak. Daha yumuşak bir enflasyon okuması, sakinleşen petrol piyasaları ve yavaşlayan ETF çıkışları Bitcoin'in yeniden 67 bin doları test etmesine yardımcı olabilir. Daha sıcak bir PCE raporu veya yeniden artan Orta Doğu gerilimi ise 62 bin doları tekrar gündeme getirebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 60 bin dolar bölgesi bir sonraki test olabilir.

Şimdilik kripto piyasaları istikrarlı ama kırılgan bir görünüm sunarken Bitcoin altcoinlere yön vermeyi sürdürüyor. Son olarak Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 65.100 dolar, Ethereum ise yaklaşık 1.765 dolar seviyesinde işlem görüyor.