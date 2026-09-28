Bu hafta kripto piyasasını neler bekliyor? - Son Dakika
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Bu hafta kripto piyasasını neler bekliyor?

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Bu hafta kripto piyasasını neler bekliyor?
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Kripto piyasası, ABD'den gelecek enflasyon ve istihdam verilerinin öne çıktığı yoğun bir haftaya giriyor. Açıklamalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirebilir. Bitcoin ve altcoinlerde haftanın yönü açısından çarşamba ve cuma günleri önem taşıyor.

29 Eylül Salı günü açıklanacak açık iş sayısı ve tüketici güveniyle başlayacak veri akışı, çarşamba enflasyon ve büyüme rakamlarıyla hızlanacak. Perşembe imalat sanayisinin durumu, cuma ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı izlenecek. Verilerin beklentilerden ne ölçüde ayrıştığı, piyasanın tepkisinde belirleyici olabilir.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ENFLASYON ÖNE ÇIKIYOR

Haftanın önemli açıklamalarından biri, 30 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacak ağustos ayı kişisel gelir ve harcama raporu olacak. Rapor, Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini (PCE) de içeriyor.

Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı veya yeniden artırılabileceği beklentisini güçlendirebilir. Bu durum, Bitcoin ve altcoinler gibi riskli varlıklara talebi sınırlayabilir. Fiyat artışlarının yavaşlaması ise ek sıkılaşma endişesini azaltabilir.

Aynı saatte ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesine ilişkin üçüncü tahmin de açıklanacak. Böylece yatırımcılar, enflasyonun yanı sıra ekonominin yüksek faiz ortamında ne ölçüde güçlü kaldığını değerlendirebilecek.

CUMA GÜNÜ GÖZLER İSTİHDAMDA OLACAK

İş gücü piyasasından ilk önemli veri 29 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 17.00'de gelecek. Ağustos ayına ait JOLTS raporu, işletmelerin açık iş pozisyonlarını gösterecek. Aynı gün yayımlanacak tüketici güveni de hane halkının ekonomiye bakışına ilişkin ipucu verecek.

1 Ekim Perşembe günü açıklanacak ISM imalat sanayi endeksi, üretim tarafındaki tabloyu tamamlayacak. Haftanın son büyük açıklaması ise 2 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacak eylül ayı istihdam raporu olacak. Tarım dışı istihdam artışı, işsizlik oranı ve ücretlerdeki değişim birlikte takip edilecek.

Güçlü işe alım ve hızlı ücret artışı, enflasyon baskısının sürebileceği görüşünü destekleyebilir. İstihdamın soğuması faiz baskısını hafifletebilse de sert bir yavaşlama büyüme kaygılarını artırabilir. Bu nedenle zayıf bir istihdam verisi, kripto piyasasında tek başına yükseliş anlamına gelmeyecek.

AY SONUNDA LİKİDİTE DE İZLENECEK

30 Eylül'ün hem ay hem de çeyrek sonuna denk gelmesi, kısa vadeli dolar fonlamasını da gündeme taşıyor. ABD Hazine tahvillerinin teslim ve ödeme işlemleri sırasında bankaların ve piyasa katılımcılarının nakit ihtiyacı artabilir.

Fonlama maliyetlerindeki geçici yükselişin kalıcı baskıya dönüşüp dönüşmediği önem taşıyacak. Bunun kripto piyasasına etkisi ise dolar likiditesiyle birlikte vadeli işlem fonlaması ve işlem derinliğinde görülecek değişimlere bağlı olacak. Ay sonu işlemleri tek başına Bitcoin'de yeni bir düşüşün habercisi sayılmıyor.

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