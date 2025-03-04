Bybit CEO\'sundan şok açıklama: 280 milyon dolarlık çalıntı kripto artık bulunamıyor

Kripto Para

Kripto para dünyasında şok eden Bybit hack olayı yeni bir boyut kazandı. Bybit CEO'su Ben Zhou, borsadan çalınan 1,4 milyar dolarlık kripto paranın 280 milyon dolarlık kısmının artık takip edilemez hale geldiğini duyurdu. Hackerların çaldıkları ETH'leri binlerce cüzdana dağıtarak ve karıştırarak izlerini kaybettirdikleri belirtiliyor.

Bybit Hack Saldırısında Çalınan Fonların Yüzde 77'si Hala İzlenebilir Durumda

Bybit CEO'su Ben Zhou, geçtiğimiz ay yaşanan büyük hack olayında kaybedilen 1,4 milyar dolarlık kripto varlığının yüzde 20'sine denk gelen 280 milyon dolarlık kısmının artık takip edilemez duruma geldiğini açıkladı. CEO'nun 4 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, çalınan fonların yaklaşık yüzde 77'si halen izlenebilir durumdayken, yüzde 3'lük kısmı dondurulabilmiş durumda.

Zhou, "karanlıkta kaldı" olarak nitelendirdiği yüzde 20'lik kayıp hakkında, bu fonların başarılı bir şekilde karıştırıldığını ve muhtemelen Kuzey Koreli hackerlar tarafından işlemleri gizleyen platformlara aktarıldığını belirtti. Şubat ayında gerçekleşen siber saldırıda 500.000 Ether (ETH) çalınmıştı.

Soruşturmacılar şu ana kadar çalınan fonların yüzde 3'üne tekabül eden 42 milyon doların dondurulmasını sağladılar. Hack olayının ardından, siber saldırganlar çaldıkları yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki 417.348 ETH'yi Bitcoin'e (BTC) dönüştürdüler ve bu miktarı ortalama 1,71 BTC tutarında 6.954 farklı kripto cüzdanına dağıttılar. Bu parçalanma stratejisi, yetkililerin takip ve kurtarma çabalarını önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Zhou, önümüzdeki bir ila iki haftanın, saldırganların kripto borsaları, tezgah üstü işlem platformları (OTC) ve eşler arası (P2P) işlemler aracılığıyla paraları nakde çevirmeye çalışacakları kritik bir süreç olduğunu vurguladı. Bu nedenle, ek fonların dondurulabilmesi için bu zaman diliminin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bybit korsanlarının çalınan varlıkları saklamak için merkezi olmayan borsalardan THORChain, ExCH ve OKX Web3 Proxy gibi platformları kullandıkları belirlendi. Zhou ayrıca, 65 milyon dolar değerindeki ETH'nin kurtarılması potansiyeli olduğunu, ancak bunun için OKX Cüzdan ekibinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Bu süreçte çalınan fonların dondurulmasına yardımcı olan 11 ödül avcısına toplam 2,1 milyon dolar ödül verildiği bildirildi. Öte yandan, 25 Şubat'ta Blockchain analiz şirketi Elliptic, Bybit hackerlarıyla bağlantılı 11.000'den fazla cüzdan tespit ettiklerini duyurdu. Aynı gün Bybit, çalınan fonların takibi, dondurulması ve geri kazanımı maksimize etmek amacıyla Web3 güvenlik firması ZeroShadow ile iş birliği yapacağını açıkladı.