Cardano topluluğunda sahte SEC davası paniği

Kripto Para

Kripto para ekosisteminde artan sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi ve sahte token dolandırıcılıkları, bu kez Cardano topluluğunu hedef aldı. Saldırganlar, sofistike bir yaklaşımla Solana Blockchain ağı üzerinde ADASOL adında sahte bir token oluşturdu. Cardano'nun web sitesi ve podcast içeriklerine bağlantı vererek dolandırıcılığa inandırıcılık kazandırdı.

Cardano Foundation X Hesabından Yapılan Sahte Duyurular Ortalığı Karıştırdı

Pazar günü gerçekleşen siber saldırı, kripto para dünyasındaki güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme getirdi. Saldırganlar, ele geçirdikleri hesaptan Solana'nın hızı ve yenilikçiliğiyle güçlendirilmiş bir Cardano tokenı vaadi ile yatırımcıları etkiledi.

DexScreener verilerine göre sahte token, dolandırıcılık fark edilene kadar 500 bin dolardan fazla işlem hacmine ulaştı. Paylaşımın kaldırılmasının ardından saldırganlar, Cardano'ya SEC tarafından dava açıldığı yalanını yaydı.

Cardano Foundation, LinkedIn sayfası üzerinden duyuracağı açıklama ile hesaba erişimin yeniden sağlandığını bildirecek. Cardano ayrıca diğer platform ve sistemlerin güvenliğinin etkilenmediğini belirtti.