Çekya Merkez Bankası Başkanı rezervler için Bitcoin\'i savundu

Michl, "Merkez Bankası Rezervlerini Bitcoin ile Çeşitlendirmek" başlıklı konuşmasında merkez bankalarının gelecek portföylerini oluştururken geleneksel varlıkların ötesine bakmak zorunda olduğunu vurguladı. "Merkez bankası ve Bitcoin, çoğu insan bu ikisini bir araya getirmiyor. Ben getiriyorum." dedi.

Yaklaşık 180 milyar dolar rezerv yöneten Çekya Merkez Bankası, portföyüne yüzde 1 oranında Bitcoin eklediğinde diğer rezerv varlıklarıyla düşük korelasyonu sayesinde beklenen getirilerin yükseldiğini ve toplam riskin büyük ölçüde değişmediğini belirledi. Michl sahnede "Bu gelecek" diye konuştu. Volatiliteyi kabul etmekle birlikte geleneksel varlıklarda da yoğunlaşma riskinin mevcut olduğunu savundu.

ÇEKYA MERKEZ BANKASI'NIN BİTCOİN SERÜVENİ

Michl, Bitcoin'i rezerv çeşitlendirme aracı olarak ilk kez Ocak 2025'te gündeme taşıdı. Ardından rezervlerin yüzde 5'ine kadar Bitcoin ayrılmasını teklif etti, yönetim kurulundan daha derin analiz yapılması için onay aldı ve Kasım 2025'te Bitcoin'i de kapsayan bir test portföyüyle ilk dijital varlık alımını gerçekleştirdi. Bitcoin 2026 konuşması, bu sürecin veriye dayalı bir uzantısı oldu.

Konferanstan Trezor CFO'su Stepan Uherik de söz aldı. "Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin'in rezervler için yeterince likit, güvenli ve sağlam olmadığını savundu. Başkan Michl şimdi tam tersini gösteren bir çalışmayı sahneye taşıdı." dedi. Uherik, tartışmanın artık "Bitcoin hazır mı" sorusundan "diğer merkez bankaları Çekya bulgularını görmezden gelebilir mi" sorusuna doğru kaydığını ekledi.

Uherik, Prag'ın dünyanın ilk Bitcoin madencilik havuzuna ve ilk donanım cüzdanına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak Çekya Merkez Bankası'nın tutumunun ani bir politika dönüşünden değil kentin köklü Bitcoin kültüründen beslendiğini öne sürdü.

Michl'in söylemi şimdilik portföy çeşitlendirmesi çerçevesinde kalıyor. Sembolik ağırlığı ise göz ardı etmek güç. Bitcoin alan ilk merkez bankası, dünyanın en büyük Bitcoin sahnelerinden birinde daha fazla Bitcoin tutmanın portföy gerekçesini kamuoyuna anlatıyor.