CFTC başkanından kripto para sürecine yanıt
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CFTC başkanından kripto para sürecine yanıt

17.04.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, beş komisyon üyesiyle yönetilmesi gereken kurumda tek üye olarak görev yapmasına karşın kripto para varlıklarına ve tahmin piyasalarına yönelik düzenleme adımlarını yavaşlatmayacağını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi'nde düzenlenen duruşmada Selig, komitenin muhalefet sözcüsü Angie Craig'in tek başına nihai kararlar almaması yönündeki talebine yanıt verdi. "Ara dönemde, Amerikan halkının çıkarları için kural belirleme sürecini yavaşlatamayız." ifadelerini kullanan Selig, "Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirmem için atandığım görevi yapmamayı taahhüt edemem." dedi.

EYALET YETKİLERİ VE YASAL BOŞLUK TARTIŞMASI

Aralık ayından bu yana kurumun hem başkanı hem de tek komisyon üyesi olan Selig, kripto para ve tahmin piyasası kurallarını iki partili bir çoğunluk olmadan tek başına yürütmesi nedeniyle kongreden yoğun eleştiri alıyor. Başkan Donald Trump, CFTC için resmi bir aday adı açıklamamıştı.

CFTC, mart ayında tahmin piyasası olay sözleşmelerini kapsayacak yeni düzenlemeler için bir teklif yayımladı. Bazı tahmin piyasası şirketleri eyalet düzeyindeki spor bahsi davalarıyla yüzleşirken Selig, kurumun bu alanda "münhasır yetki" sahibi olduğunu savunuyor.

Birkaç eyaletin iddia düzenleyicisi, Kalshi ve Polymarket gibi tahmin piyasası şirketleri aleyhine eyalet spor tahmin yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açtı. Yeni Meksika Temsilcisi Gabe Vasquez, duruşmada CFTC'yi "yasal boşluklarla" eyalet gerekliliklerini atlatmak ve bazı eyaletlerin gelir kaybına uğramasına yol açmakla suçladı. "CFTC spor tahmini düzenlemek için kurulmadı." diyen Vasquez, "Gerçek ekonomik riski mi düzenliyoruz, yoksa tahmin piyasalarının milyarlarca doları tüketici koruması olmayan düzensiz bir ortamda yutmasına mı göz yumuyoruz?" diye sordu.

Kalshi ise yargıdan destek buldu. Bu ay Arizona ve New Jersey mahkemeleri, eyalet yetkililerinin şirkete karşı harekete geçmesini engelleyen kararlar verdi.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:54:52. #7.13#
SON DAKİKA: CFTC başkanından kripto para sürecine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.