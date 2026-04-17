CFTC başkanından kripto para sürecine yanıt

ABD Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi'nde düzenlenen duruşmada Selig, komitenin muhalefet sözcüsü Angie Craig'in tek başına nihai kararlar almaması yönündeki talebine yanıt verdi. "Ara dönemde, Amerikan halkının çıkarları için kural belirleme sürecini yavaşlatamayız." ifadelerini kullanan Selig, "Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirmem için atandığım görevi yapmamayı taahhüt edemem." dedi.

EYALET YETKİLERİ VE YASAL BOŞLUK TARTIŞMASI

Aralık ayından bu yana kurumun hem başkanı hem de tek komisyon üyesi olan Selig, kripto para ve tahmin piyasası kurallarını iki partili bir çoğunluk olmadan tek başına yürütmesi nedeniyle kongreden yoğun eleştiri alıyor. Başkan Donald Trump, CFTC için resmi bir aday adı açıklamamıştı.

CFTC, mart ayında tahmin piyasası olay sözleşmelerini kapsayacak yeni düzenlemeler için bir teklif yayımladı. Bazı tahmin piyasası şirketleri eyalet düzeyindeki spor bahsi davalarıyla yüzleşirken Selig, kurumun bu alanda "münhasır yetki" sahibi olduğunu savunuyor.

EYALET YETKİLERİ VE YASAL BOŞLUK TARTIŞMASI

Birkaç eyaletin iddia düzenleyicisi, Kalshi ve Polymarket gibi tahmin piyasası şirketleri aleyhine eyalet spor tahmin yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açtı. Yeni Meksika Temsilcisi Gabe Vasquez, duruşmada CFTC'yi "yasal boşluklarla" eyalet gerekliliklerini atlatmak ve bazı eyaletlerin gelir kaybına uğramasına yol açmakla suçladı. "CFTC spor tahmini düzenlemek için kurulmadı." diyen Vasquez, "Gerçek ekonomik riski mi düzenliyoruz, yoksa tahmin piyasalarının milyarlarca doları tüketici koruması olmayan düzensiz bir ortamda yutmasına mı göz yumuyoruz?" diye sordu.

Kalshi ise yargıdan destek buldu. Bu ay Arizona ve New Jersey mahkemeleri, eyalet yetkililerinin şirkete karşı harekete geçmesini engelleyen kararlar verdi.