CFTC, eski federal savcı David Miller'ı yaptırım biriminin başına getirdi

03.03.2026 16:43
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, kripto para sektöründeki düzenleyici rolünü artırmaya hazırlanırken yaptırım biriminin başına dijital varlık davalarında deneyimli eski federal savcı David Miller'ı atadı.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, kurumun yaptırım birimini yönetmesi için daha önce dijital varlık davalarını denetleyen eski federal savcı ve özel sektör avukatı David Miller'ı görevlendirdi. Miller'ın ataması, kurumun kripto para endüstrisini ve potansiyel olarak tahmin pazarlarını düzenlemede daha büyük bir rol üstlenmeye hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti. Washington'daki yasa yapıcılar, son bir yıldır kripto endüstrisini bir bütün olarak düzenleyecek ve CFTC'ye daha geniş bir yargı yetkisi verecek yasa tasarıları üzerinde çalışıyor.

Miller, yaptığı açıklamada bu dönüştürücü zamanda CFTC'ye katılmaktan onur duyduğunu belirtti. Kurumun paylaştığı bilgilere göre Miller, daha önce Greenberg Traurig ve Morgan Lewis'te emtia, menkul kıymetler, dijital varlıklar ve ulusal güvenlik konularına odaklanan bir dava ortağı olarak görev yaptı. Aynı zamanda New York Güney Bölgesi'nde ABD savcı yardımcısı olarak yaklaşık on yıl devlet hizmetinde bulundu ve Adalet Bakanlığı bünyesinde terörizm savcısı olarak çalıştı.

KRİPTO PARA DAVALARINDA YÜZDE 60 DÜŞÜŞ

Yeni atama kararı, hem CFTC'nin hem de kripto pazarının bir bölümünü denetleyen SEC'in yaptırım personeline yönelik artan incelemelerin ortasında geldi. Her iki kurum da dijital varlık denetimine yaklaşımlarında değişikliklere gidiyor ve yaptırım yoluyla düzenleme yapmakla eleştirilen önceki yönetime kıyasla endüstriye daha dostane yaklaştıkları düşünülüyor. Cornerstone Research verilerine göre, 2025 takvim yılında SEC yaptırım eylemlerinde bir önceki yıla göre yüzde 30 azalma görüldü. Şirket, kripto para ile ilgili davaların ise yüzde 60 oranında düştüğünü ve bu durumun yaptırım önceliklerinde bir değişimi gösterdiğini bildirdi.

Geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir oturumda Demokrat üyeler, SEC Başkanı Paul Atkins'i kripto yaptırımlarındaki sert düşüş konusunda sıkıştırdı ancak Atkins kurumun güçlü bir yaptırım çabası olduğunu savundu. CFTC Başkanı Selig ise pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, Miller'ın politika belirlemekten ziyade dolandırıcılık, istismar ve manipülasyonu denetlemeye odaklanacağını vurguladı. Selig, Miller'ın aşırı gayretli düzenleyicilerin yeni hukuki teorilerine karşı piyasa katılımcılarını savunma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kripto Para, Son Dakika

