CFTC kripto başvurularını yapay zekayla incelemeye başlıyor

"Yapay zeka araçları başvuruları inceleyebilir, personele belirli durumları işaretleyebilir, geri bildirim sürecini çok daha hızlı hale getirebilir ve materyal olarak eksik olanları reddedebilir." diyen Selig, boş alanlar, yetersiz açıklamalar veya açık hatalar içeren başvuruların sistem tarafından otomatik reddedilebileceğini ya da sıralamanın gerisine atılabileceğini ifade etti.

Selig, yapay zekanın aynı zamanda iş gücü kesintilerini telafi etmeye yardımcı olabileceğini vurguladı. Trump yönetiminin federal iş gücünü küçültme baskısını sürdürdüğü süreçte CFTC'nin Chicago bürosu, art arda yaşanan emeklilikler ve personel azaltmaları sonucunda uygulama avukatı kalmadığına dair haberlerle gündeme geldi.

SEC'İN ALTI KATI PERSONEL FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Düzenleyici kurumun kapasitesine ilişkin endişeler 16 Nisan'daki Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi duruşmasında yeniden gün yüzüne çıktı. Her iki partiden milletvekilleri, kapsamlı dijital varlık mevzuatı çalışmaları sürerken CFTC'nin hem kripto piyasalarını hem de tahmin piyasalarını denetleyecek kaynağa sahip olup olmadığını sorguladı. Kardeş kurum SEC'in personel sayısı CFTC'nin yaklaşık altı katına ulaşıyor. Eski CFTC başkanı Rostin Behnam ve Trump'ın kurum için önceki aday olarak gösterdiği Brian Quintenz da defalarca artan finansman çağrısında bulunmuştu.

Selig ise aynı duruşmada kurumun "her zamankinden daha verimli ve etkin çalıştığını", yeni personel alımlarının sürdüğünü ve denetim amacıyla yapay zekadan yararlanıldığını söyledi. CFTC, yapay zekanın uygulama bölümünde kullanılıp kullanılmadığına ve olası risklerine ilişkin sorulara yanıt vermedi.