CFTC tahmin piyasaları yetki tartışmasında Kalshi\'nin yanında yer aldı

13.05.2026 14:48
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Ohio eyaletinin tahmin piyasası platformu Kalshi'ye karşı açtığı davada mahkemeye görüş bildirimi sunarak eyaletin federal yetki alanını aştığını savundu.

ABD Altıncı Bölge Temyiz Mahkemesi'ne sunulan bildirimde CFTC, Ohio'nun 2025'te açtığı şikâyete itiraz etti. Ohio Casino Kontrol Komisyonu yetkilileri şikâyette Kalshi'nin lisanssız spor bahsi faaliyeti yürüttüğünü ileri sürmüştü. Ohio Güney Bölge Mahkemesi Başyargıcı Sarah D. Morrison ise Mart'ta Kalshi'nin ihtiyati tedbir talebini reddetmişti.

CFTC BEŞ EYALETE DAVA AÇTI

Komisyon Başkanı Michael Selig yargıcın yaklaşımının hatalı olduğunu belirtti. Selig, "Ohio'daki federal bölge mahkemesi Komisyon'un yetki alanını dar yorumladı. Temyiz mahkemesinden bu hatayı düzeltmesini istiyoruz." dedi. Selig ayrıca aşırı hevesli eyalet hükümetlerinin kurumun piyasalar üzerindeki köklü otoritesini baltalamasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Kurum son aylarda tahmin piyasaları üzerindeki denetim yetkisini pekiştirmek amacıyla Wisconsin, Illinois, Arizona, Connecticut ve New York dahil beş eyalete dava açtı. Tahmin piyasası platformları özellikle 2024 ABD başkanlık seçim döneminin ardından hızla popülerleşmişti.

EYALETLER KARŞI CEPHE KURDU

Eyaletler de federal otoriteye karşı direniyor. Geçen ay New York Başsavcısı Letitia James ve 37 başsavcı daha Massachusetts'in Kalshi'ye karşı açtığı kumar davasını destekleyen ortak bir görüş bildirimi sundu. James tahmin piyasalarının tüketicileri korumak için tasarlanan eyalet kumar yasalarını görmezden gelemeyeceğini söyledi.

Selig ise salı günü bir finans sektörü konferansında eyaletlerin federal yasayı geçersiz kılmaya çalıştığını savundu. Selig, "Piyasalarımız için bir federal çerçeve var ve bunun bir nedeni var. Bu piyasalar eyalet sınırlarını aşıyor." dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
