ABD merkezli bir kripto para borsası, kullanıcıların hesaplarını ChatGPT'ye bağlayarak sohbet ekranından işlem yapmasını sağlayan eklentisini 17 Kasım'da kullanıma sundu. Eklentiyle portföy incelenebiliyor ve sohbet içinden emir verilebiliyor.

Eklenti şimdilik yalnızca borsanın ABD'deki müşterilerine açık. Erişim, kullanıcının ChatGPT hesabına ve çalışma alanının ayarlarına da bağlı. Borsa, yeni hizmetle işlemleri "her şey için kullandığınız sohbetin içine" taşıdığını söylüyor.

BİTCOİN VE ABD HİSSELERİ AYNI SOHBETTE

Eklenti üzerinden Bitcoin (BTC) başta olmak üzere çok sayıda kripto para alınıp satılabiliyor. Uygun ABD hisseleri ve vadeli işlem sözleşmeleri için de aynı sohbetten emir verilebiliyor. Hisse emirleri varsayılan olarak ABD borsalarının normal işlem saatlerinde gerçekleşiyor.

Her yeni emir, emir değişikliği, iptal ve doları USDC'ye çevirme işlemi, ChatGPT'nin web ya da mobil uygulamasında açılan bir onay kartıyla tek tek onaylanıyor. Bakiye sorgulamak gibi yalnızca bilgi isteyen talepler için onay gerekmiyor.

11 KASIM'DA GELEN SINIRLAR DEVREDE

Yapay zeka ajanları fonları borsa dışına gönderemiyor ve kullanıcılar bağlantıyı istedikleri zaman kesebiliyor. Borsa, ajana yalnızca ona ayrılan parayı içeren ayrı bir portföy verilmesini öneriyor. Hizmet için ek ücret alınmıyor, standart işlem ücretleri geçerli oluyor.

Borsa 11 Kasım'da yapay zeka ajanları için işlem başına azami tutar ve 24 saatlik işlem hacmi sınırı getirmişti. Portföy kaybı belirlenen eşiğe ulaştığında işlemler otomatik olarak duruyor. Ajanlar bu sınırları değiştiremiyor.

Borsanın yasal uyarısında hizmetin yatırım tavsiyesi olmadığı ve işlemlerin sorumluluğunun tamamen kullanıcıda olduğu belirtiliyor. Uyarıda "Yapay zeka ajanları başarısız olabilir." ifadesi de yer alıyor.

Borsanın CEO'su da on yıl içinde işlemlerin yüzde 99,9'unun yapay zeka ajanları tarafından yapılacağını öngördü.