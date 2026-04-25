Çin kripto para kurallarını sıkılaştırdı - Son Dakika
Çin kripto para kurallarını sıkılaştırdı

Çin kripto para kurallarını sıkılaştırdı
25.04.2026 09:02
Çin Halk Bankası ve yedi düzenleyici kurum, finansal ürünlerin çevrimiçi pazarlanmasına ilişkin "Finansal Ürünlerin Çevrim İçi Pazarlanmasına İlişkin İdari Tedbirleri" imzalayarak kamuoyuna duyurdu. 30 Eylül'de yürürlüğe girecek kurallar, finansal ürünlerin online pazarlamasını lisanslı kuruluşlar ve yetkili üçüncü taraf platformlarla sınırlandırıyor.

Karar metni, dijital para birimi ihracı ve ticaretini açıkça yasa dışı finansal faaliyet kapsamına alıyor. Bu düzenleme, Çin Halk Bankası'nın 2021'de tüm kripto para işlemlerini yasadışı ilan ettiği tutumu pekiştiriyor. Yeni kurallar platformları, aracıları ve içerik üreticilerini yasaklı ürünlerin tanıtımını kolaylaştırmaktan menediyor. Yetkililer, bu sorumluluğu yerine getirmeyen üç tarafın da hukuki hesap vermek zorunda kalabileceğini vurguluyor.

Çin, 2021'den bu yana yerel kripto para borsalarını ve madencilik projelerini yasakladı. Finansal kurumların kripto ile ilgili hizmet sunması da engellenerek sektörün büyük bölümü resmi finansal sistemin dışına itildi. Yeni düzenleme bu çerçeveyi dijital pazarlama katmanına genişletiyor.

FİNANS DÜNYASINA KÜRESEL BASKI

Diğer düzenleyiciler de paralel adımlar atıyor. Ocak ayında İtalya'nın menkul kıymetler düzenleyicisi CONSOB, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) finansal sosyal medya ünüleri rehberini ön plana çıkardı. CONSOB, AB yatırım tavsiyesi ve reklam kurallarının kripto para ile "hızlı zenginleş" türü içeriklerin sosyal medyada tanıtımı için de geçerli olduğunu uyardı.

Avustralya'nın menkul kıymetler düzenleyicisi ASIC, mart ayında Z kuşağı yatırımcılarının yatırım kararları için giderek artan ölçüde sosyal medya fenomenlerine ve yapay zekâ araçlarına başvurduğunu açıkladı. ASIC'in verilerine göre genç yatırımcıların yüzde 23'ü kripto para tutuyor ve bu kesimin büyük bölümü çevrimiçi içerikleri güvenilir kaynak sayarak işlem yapıyor.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), pazartesi günü başlayan bir eylem haftasına öncülük ettiğini cuma günü duyurdu. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Avustralya ASIC ve Birleşik Arap Emirlikleri Sermaye Piyasası Otoritesi dahil 17 küresel düzenleyici bu kampanyaya katıldı. FCA, kampanyanın Birleşik Krallık'ta üç cezai kovuşturmaya, yaklaşık 50 uyarı bildirimine ve yasadışı finansal sosyal medya içeriği barındıran platformlara yönelik 120 içerik kaldırma talebine yol açtığını bildirdi.

Son Dakika Kripto Para Çin kripto para kurallarını sıkılaştırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin kripto para kurallarını sıkılaştırdı - Son Dakika
