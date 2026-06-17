Çin Merkez Bankası stablecoinleri yakın takibe aldı - Son Dakika
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Çin Merkez Bankası stablecoinleri yakın takibe aldı

Çin Merkez Bankası stablecoinleri yakın takibe aldı
17.06.2026 17:11
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Çin Merkez Bankası (PBOC), özel ihraçlı dijital paraların uluslararası para sistemi ve sınır ötesi ödemelerde büyüyen rolü nedeniyle stablecoinlere daha yakından eğiliyor.

PBOC Araştırma Bürosu Genel Müdürü Wang Xin, yetkilileri stablecoinlerin etkisini yakından izlemeye, bu sırada uluslararası koordinasyonu ve düzenlemeyi geliştirmeye çağırdı.

Wang, "stablecoinlerin sınır ötesi ödemelerde daha önemli bir rol oynayıp oynamayacağı ve düzenleme ile uluslararası koordinasyonun nasıl ilerleyeceği gibi birkaç yeni alana dikkat etmemiz gerekiyor." dedi. Aynı isim, artan belirsizliğin ve ödemelerin silah olarak kullanılma ihtimalinin normal sınır ötesi işlemleri aksatabileceği uyarısında bulundu.

Bu açıklamalar, Çinli düzenleyicilerin stablecoinlerin sınır ötesi ödemeler ve uluslararası para sistemindeki olası rolüne artan ilgisini yansıtıyor. Wang güçlü denetimi ve temkinli bir keşfi savunsa da stablecoinlere onay vermedi veya bir politika değişikliği duyurmadı. Aynı zamanda merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) konusunda da uyaran Wang, CBDC'lerin sınır ötesi ödemelerdeki rolünün de daha yakından gözlemlenmesi ve politika iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

ÇİN ŞUBATTA YUANA ENDEKSLİ STABLECOIN İHRACINI YASAKLADI

Wang'ın açıklamaları, PBOC ile yedi Çinli kurumun 6 Şubat'ta izinsiz biçimde yuana endeksli stablecoin ve tokenize gerçek dünya varlığı (RWA) ihracını yasaklamasından aylar sonra geldi.

Kurallar hem yabancı hem yerli kuruluşları kapsadı ve yuanın hem ülke içi hem ülke dışı sürümleri için geçerli oldu. İhraççılara devlet onayı alma zorunluluğu getiren düzenleme, Çin'in özel ihraçlı tokenlar yerine devlet kontrolündeki dijital paraya verdiği önceliği pekiştirdi.

STABLECOIN ARZI İLK ÇEYREKTE 315 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Stablecoinler, dijital varlık piyasası işlemlerinde giderek büyüyen bir pay alıyor. CEX.io verilerine göre stablecoin arzı 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 8 milyar dolar artarak ilk kez 315 milyar dolara ulaştı.

CEX.io'ya göre stablecoin işlem hacmi çeyrek boyunca 28 trilyon doları aştı ve toplam kripto işlem hacminin yüzde 75'ini oluşturdu. Buna karşın şirket, işlem hacminin yaklaşık yüzde 76'sını botların ürettiğini tahmin etti.

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Son Dakika Kripto Para Çin Merkez Bankası stablecoinleri yakın takibe aldı - Son Dakika

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