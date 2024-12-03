Coinbase kripto para karşıtı avukatlara olan tutumunu sertleştirdi - Son Dakika
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Kripto Para

Coinbase kripto para karşıtı avukatlara olan tutumunu sertleştirdi

Coinbase kripto para karşıtı avukatlara olan tutumunu sertleştirdi

Amerika merkezli lider kripto para borsası Coinbase, eski SEC yetkililerini işe alan hukuk firmalarıyla çalışmayı sonlandırma kararı aldı. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, bu stratejik hamlenin ilk uygulamasını eski SEC direktörü Gurbir Grewal'ı kadrosuna katan Milbank firması ile gerçekleştirdi.

03.12.2024 15:00
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CEO Brian Armstrong'un X (eskide adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, kuralları netleştirmeden sektörü "yasa dışı bir şekilde öldürmeye" çalışan eski SEC yetkililerinin işe alınmasının, hukuk firmaları için iş kaybına neden olacağı vurgulandı.

Coinbase CEO'sundan Hukuk Dünyasına Net Tavır

Brian Armstrong'un açıklaması, kripto para sektörünün düzenleyici kurumlarla yaşadığı gerginliğe yeni bir boyut kazandırdı. Bu hamle, özellikle SEC'in sert tutumuna karşı önemli bir tepki olarak değerlendiriliyor.

SEC'in eski uygulama direktörü Gurbir Grewal'ın Milbank'a transferi, bu politikanın ilk somut örneği olarak öne çıktı. Grewal'ın SEC'deki görev süresinde dijital varlık endüstrisinde 100'den fazla yaptırım kararını desteklemesi, kripto para topluluğunda tepkiyle karşılandı.

Armstrong, hukuk firmalarındaki kıdemli ortakların genellikle kripto sektörünün bu konudaki tutumundan haberdar olmadığını belirtti. Topluluk üyelerini, kripto karşıtı yetkilileri işe almanın iş kaybına yol açabileceği konusunda hukuk firmalarını bilgilendirmeye davet etti.

Bu gelişme, kripto para sektörünün düzenleyici kurumlarla olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Piyasa katılımcıları bu hamlenin düzenleyici kurumlarla ilişkilerde daha dengeli bir yaklaşımın başlangıcı olabileceğini düşünüyor.

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Son Dakika Kripto Para Coinbase kripto para karşıtı avukatlara olan tutumunu sertleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Coinbase kripto para karşıtı avukatlara olan tutumunu sertleştirdi - Son Dakika
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