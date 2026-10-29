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Coinbase ve Ripple'dan stablecoin ortaklığı

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Coinbase ve Ripple\'dan stablecoin ortaklığı
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Coinbase, Ripple'ın dolara bağlı stablecoini RLUSD'yi bireysel ve kurumsal müşterilerine açtı. İş birliği, alım satımın yanında üç ağ üzerinden para yatırma ve çekme desteğini kapsıyor. RLUSD'nin teminat olarak kullanılması ise sonraki aşamada devreye girecek.

Ripple ve Coinbase'in açıkladığı anlaşmayla RLUSD, Coinbase Prime, Coinbase Exchange ve bireysel kullanıcı uygulamasında işlem görmeye başladı. Müşteriler ABD dolarını ve desteklenen diğer dolar bazlı stablecoinleri bire bir oranında RLUSD'ye dönüştürebilecek.

RLUSD İÇİN ÜÇ AĞDA TRANSFER DESTEĞİ

Para yatırma ve çekme işlemleri XRP Ledger, Ethereum ve Coinbase'in Base ağı üzerinden destekleniyor. Bu destek, kullanıcıların RLUSD transferlerinde farklı Blockchain ağlarını seçebilmesini sağlayacak. Ripple, Base üzerindeki RLUSD işlemlerinin gelişimini desteklemek için likidite sağlayacağını da açıkladı.

Bu likidite desteğinin büyüklüğü paylaşılmadı. Duyuruda, hizmetlerin hangi ülkelerde ve hangi işlem çiftleriyle kullanılabileceğini gösteren ayrıntılı bir liste de yer almadı.

Coinbase Global Exchange müşterilerinin RLUSD'ye erişimi ve varlığın teminat olarak kullanılması sonraki aşama için planlanıyor. Şirketler bu hizmetler için kesin başlangıç tarihi açıklamadı.

RIPPLE KURUMSAL ERİŞİMİ GENİŞLETMEK İSTİYOR

Ripple'ın stablecoinlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jack McDonald, kurumların düzenlemelere uygun stablecoinlere yönelik talebinin güçlü olduğunu belirtti. McDonald'a göre asıl ihtiyaç, bu varlıklara kurumların zaten kullandığı ve güvendiği platformlar üzerinden erişim sağlamak. Coinbase ortaklığı, işlem gerçekleştirme, takas ve saklama hizmetlerini aynı yerde buluşturmayı amaçlıyor.

Coinbase Institutional Eş Üst Yöneticisi Brett Tejpaul da kurumsal müşterilerin mevcut işlem ve saklama altyapısının yanında farklı ödeme seçeneklerine erişmek istediğini söyledi. RLUSD'nin eklenmesini, müşterilerin stratejilerine uygun varlıkları tek platformda seçebilmesi yönünde bir adım olarak değerlendirdi.

Ripple'ın açıklamasına göre, Aralık 2024'te kullanıma sunulan RLUSD'nin piyasa değeri 2,4 milyar doları aştı. Bu rakam dolaşımdaki tokenların toplam değerini gösteriyor. Coinbase'e yatırılan para veya bu borsadaki işlem hacmi anlamına gelmiyor.

ABD doları karşılığında geri alınabilen RLUSD'nin rezervleri, dolar mevduatları, kısa vadeli ABD Hazine menkul kıymetleri ve diğer nakit benzerlerinden oluşuyor.

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