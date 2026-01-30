Demokratlar kripto yasa tasarısı için Trump'ı işaret etti - Son Dakika
Kripto Para

Demokratlar kripto yasa tasarısı için Trump'ı işaret etti

Demokratlar kripto yasa tasarısı için Trump\'ı işaret etti
30.01.2026 13:47
ABD Senato Tarım Komitesi, dijital varlıklara ilişkin kapsamlı yasa tasarısını parti oylarıyla kabul ederken Demokratlar, iki partili desteğin önündeki en büyük engel olarak Başkan Trump'ın kripto girişimlerini gösterdi.

Senato Tarım Komitesi Perşembe günü, kripto piyasa yapısını düzenlemeyi amaçlayan tasarıyı 12-11 oyla kabul etti. Oylama sonucu, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki derin ayrışmayı gözler önüne serdi. Komite, Senato'daki diğer komisyonlara kıyasla daha uzlaşmacı bir çizgiyle tanınıyor ve toplantıda her iki taraftan da yasanın çıkarılması yönünde çağrılar yükseldi.

İKİ PARTİLİ SÜREÇ TARTIŞMASI

New Jersey Demokrat Senatörü Cory Booker, son aylarda iki parti arasında yürütülen çalışmalara ve Kasım ayında yayımlanan ortak taslağa dikkat çekti. Ancak tatil döneminin ardından sürecin sekteye uğradığını belirten Booker, "Washington'a döndüğümde Cumhuriyetçi meslektaşlarımın taslağı üreten iki partili süreçten geri adım attığı haberiyle karşılaştım." dedi. Booker, yasanın önümüzdeki bir iki hafta içinde iki partili bir şekilde tamamlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Komite geçen hafta, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) kripto sektörü üzerinde daha geniş denetim yetkisi veren tasarının metnini açıklamıştı. Tasarı, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanına önemli kazanımlar sunuyor ve saklama hizmeti vermeyen yazılım geliştiricileri ile altyapı sağlayıcılarını koruma altına alıyor.

TRUMP'IN KRİPTO BAĞLANTILARI GÜNDEMDE

Geçen hafta milletvekilleri, Başkan Trump'ın çıkar çatışmasına yönelik düzenleme dahil çeşitli değişiklik önerileri sundu. Bloomberg'in tahminlerine göre Trump, DeFi ve stablecoin projesi World Liberty Financial dahil kripto girişimlerinden yaklaşık 1,4 milyar dolar kazanç elde etti. Trump ailesi ayrıca madencilik şirketi American Bitcoin'de yüzde 20 hisseye sahip.

Bu değişiklik önerisini sunan Colorado Demokrat Senatörü Michael Bennet, konunun demokrasinin özüne dokunduğunu vurguladı. Bennet, "Bu değişiklik kripto veya hatta özellikle Başkan Trump hakkında değil. Amerikan halkının hak ettiğine inandığımız bir yönetim ve etik sistemine geri dönmekle ilgili." diye konuştu. Ancak söz konusu değişiklik Perşembe günkü görüşmede kabul edilmedi.

Komite Başkanı John Boozman, Bennet'in endişelerini anladığını belirterek seçilmiş federal yetkililerin ve aile üyelerinin kripto varlık sahipliği meselesinin mevcut tasarının kapsamını aştığını ve diğer üyelerin de görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

SÜRECİN SONRAKI ADIMLARI

Tarım Komitesi'nin onayıyla birlikte sıra Senato Bankacılık Komitesi'ne geçiyor. Ancak bu süreç de zorlu geçmeye aday. Bankacılık Komitesi'nin görüşmesi, Coinbase'in tokenize hisse senetleri, DeFi'nin ele alınışı, SEC ile CFTC'nin rolleri ve stablecoin ödüllerinin düzenlenmesi konularındaki endişelerini gerekçe göstererek desteğini çekmesinin ardından son dakikada ertelenmişti.

Bankacılık Komitesi kendi versiyonunu onayladıktan sonra iki komitenin tasarıları birleştirilecek ve tam Senato oylamasına sunulacak. Yasanın geçmesi için 60 oy gerekiyor. Bu da tüm Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratların da desteğini zorunlu kılıyor. Tarım Komitesi versiyonunun Demokrat desteğinden yoksun olması, bu eşiğin aşılmasının önünde soru işaretleri yaratıyor.

Kripto Para

Demokratlar kripto yasa tasarısı için Trump'ı işaret etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Demokratlar kripto yasa tasarısı için Trump'ı işaret etti - Son Dakika
