Dev banka artık Bitcoin ve Ethereum'u doğrudan teslim ediyor - Son Dakika
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Dev banka artık Bitcoin ve Ethereum'u doğrudan teslim ediyor

Dev banka artık Bitcoin ve Ethereum\'u doğrudan teslim ediyor
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Standard Chartered, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurumsal müşterilerine gerçek Bitcoin ve Ethereum alıp satma imkânı sundu. Müşteriler fiyatı izleyen bir türev yerine kripto varlığın kendisini teslim alıyor. Böylece banka, bu hizmeti bölgede sunan ilk küresel sistemik öneme sahip banka (G-SIB) oldu.

İşlemler, bankanın Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ndeki (DIFC) kolu üzerinden yürüyor. Uygun kurumsal müşteriler Bitcoin ve Ethereum'u, bankanın döviz işlemlerinde zaten kullandığı elektronik kanallardan alıp satabiliyor. Teslimatlı model, alınan varlığın doğrudan müşterinin mülkiyetine geçmesi anlamına geliyor. Müşteriler coinlerini bankada tutmak zorunda değil. Takası, Standard Chartered'ın BAE'deki dijital varlık saklama hizmeti dahil olmak üzere kendi seçtikleri bir saklayıcı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Dünyada yalnızca 29 banka "batmayacak kadar büyük" sayılıyor ve bu listeyi her yıl Finansal İstikrar Kurulu (FSB) belirliyor. Standard Chartered, 2025 listesinde yüzde 1'lik sermaye ek yükü taşıyan en düşük risk grubunda yer alıyor. JPMorgan bu bankanın üç, Citigroup ile HSBC iki kademe yukarısında yer alıyor. Buna göre ilk hamle, en yüksek risk grubundaki bankalardan değil en düşük risk grubundaki Standard Chartered'dan geldi. Bankaya göre hiçbir rakip G-SIB aynı teslimatlı spot hizmeti sunmuyor.

GERÇEK COİN TESLİMİ BANKAYA ÜÇ KALEMDE GELİR SAĞLIYOR

Teslimatlı model, gerçek coinlerin işlem sonunda müşterinin seçtiği saklayıcıya aktarılmasını gerektiriyor. Banka fiyat farkı ve takastan gelir elde ediyor. Müşteri bankanın saklama hizmetini seçerse saklama geliri de ekleniyor. Hizmet yalnız uygun kurumsal müşterilere açık. Bireysel yatırımcılar kapsamda yer almıyor.

KURULUM 2024'TEN BERİ PARÇA PARÇA İNŞA EDİLDİ

Standard Chartered bu yapıyı Dubai'de adım adım kurdu. İlk olarak Eylül 2024'te Dubai Finansal Hizmetler Otoritesinden (DFSA) aldığı lisansla saklama hizmetini başlattı ve ilk müşterisi hedge fonu Brevan Howard Digital oldu. Spot alım satım hizmeti Temmuz 2025'te Londra'da devreye girdi. Banka bu adımla kurumsal müşterilere teslimatlı Bitcoin ve Ethereum sunan ilk G-SIB unvanını aldı. BAE'deki işlem gerçekleştirme hizmeti ise zincirin son halkası oldu.

Citigroup ise Standard Chartered'ın Eylül 2024'ten beri sunduğu Bitcoin saklama hizmetini henüz hazırlıyor. Standard Chartered'ın BAE, Orta Doğu ve Pakistan Üst Yöneticisi Rola Abu Manneh, ülkenin düzenleyici çerçevesinin kurumsal katılımı desteklediğini söyledi. Abu Manneh bu adımı "düzenlemeye tabi dijital varlık teklifimizi genişletmede önemli bir adım" olarak nitelendirdi ve icranın saklama, yönetişim ve uluslararası ağla birleşmesinin kurumların dijital varlıklara daha bütünleşik biçimde erişmesini sağladığını belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Dev banka artık Bitcoin ve Ethereum'u doğrudan teslim ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dev banka artık Bitcoin ve Ethereum'u doğrudan teslim ediyor - Son Dakika
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