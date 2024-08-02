Dev kripto para borsasından beklenmedik hamle

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Kripto para borsası Bybit, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemeleri karşısında Fransa'daki faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Bugün itibariyle Fransız kullanıcılar için sert kısıtlamalar getirilirken, 13 Ağustos'ta tüm açık pozisyonlar tasfiye edilecek. Bu gelişme, AB'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi'nin (MiCA) kripto ekosistemi üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Bybit, Fransa Pazarından Çekildi

Kripto para borsası Bybit, Fransa pazarından çıkış kararını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bugün itibarıyla Fransız kullanıcılar için önemli kısıtlamalar devreye girecek. Bu tarihten sonra yeni işlemler açılamayacak, mevcut pozisyonlara ekleme yapılamayacak ve yeni ürün alımları gerçekleştirilemeyecek.

Kısıtlamalar, Bybit'in tüm ürün yelpazesini kapsıyor. Spot işlemler ve Bybit Earn programı da dahil olmak üzere platformun sunduğu tüm hizmetler bu düzenlemeden etkilenecek.

13 Ağustos tarihinden itibaren ise daha sert önlemler yürürlüğe girecek. Bu tarihte, Fransız kullanıcıların kapatılmamış pozisyonları otomatik olarak tasfiye edilecek. Kullanıcılar yalnızca mevcut varlıklarını çekme işlemi gerçekleştirebilecek.

Bybit'in bu kararı, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) çerçevesinde getirilen lisanslama gereklilikleriyle doğrudan bağlantılı. Aralık ayında tam olarak yürürlüğe girecek olan MiCA, kripto şirketlerinin AB sınırları içinde faaliyet gösterebilmeleri için belirli lisanslara sahip olmalarını zorunlu kılıyor.

Şirket yetkilileri, Fransa'daki son düzenleyici gelişmeler ışığında bu geçici durdurmayı uygulamak zorunda kaldıklarını belirtti. Bununla birlikte, gerekli lisansların alınmasının ardından Fransa pazarına geri dönmeyi umduklarını da sözlerine ekledi.

Son verilere göre Bybit, güçlü bir performans sergileyerek Temmuz ayında toplam 1,12 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu hacmin 134,65 milyar dolarlık kısmı, yani yüzde 12'si, kripto borsalarından elde edildi.