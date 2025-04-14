Donald Trump stablecoin projesini kullanıma sundu - Son Dakika
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Kripto Para

Donald Trump stablecoin projesini kullanıma sundu

Donald Trump stablecoin projesini kullanıma sundu

World Liberty Financial, resmi duyuru yapmadan USD1 stabilcoinini Ethereum ve BSC üzerinde başlattı. Donald Trump destekli şirketin yeni projesi olan bu token kısa sürede 140 milyon doları aşan işlem hacmine ulaştı.

14.04.2025 12:01
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ABD Başkanı Donald Trump'ın finans şirketi World Liberty Financial Inc. (WLFI), USD1 adını taşıyan yeni stabilcoinini büyük bir lansman etkinliği olmadan kullanıma sundu. Ethereum ve Binance Smart Chain (BSC) ağlarında aktif olan token, piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra önemli bir işlem hacmi yakaladı. Bu sessiz lansman ve stabilcoinin ABD Hazinesi varlıklarıyla desteklenmesi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Trump Bağlantılı USD1 Stablecoininin Lansmanı Yapıldı

CoinMarketCap verilerine göre, USD1'in işlem hacmi son 24 saat içinde yüzde 6.700'ün üzerinde artış göstererek 140 milyon doları aştı. Stablecoin'in piyasa değeri ise şu anda yaklaşık 128 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. USD1 logosu, şimdiden Binance ve CoinMarketCap gibi büyük platformlarda görünür hale geldi.

Blockchain analistleri, ilk olarak 24 Mart tarihinde Binance Smart Chain üzerinde bir USD1 akıllı kontratının (smart contract) dağıtıldığını tespit etmişti. O dönemde faaliyetlerin, kripto piyasa yapıcısı Wintermute ile ilişkili cüzdanlarla yapılan test ağı işlemleriyle sınırlı olduğu gözlemlenmişti. WLFI, 25 Mart'ta USD1 için lansman planlarını doğrulamış ancak kesin bir çıkış tarihi veya borsa listelemesi hakkında bilgi vermemişti.

Gerçek ana ağ lansmanının, 12 Nisan civarında gerçekleştiği düşünülüyor. Bu tarihte ilk USD1 likidite havuzları merkeziyetsiz borsalar Uniswap V3 ve PancakeSwap V3 üzerinde oluşturuldu. Ancak WLFI, henüz merkezi bir borsa listelemesini resmi olarak duyurmuş değil. Bu stratejik sessizliğin, şirketin piyasa çekişini ve altyapısını gerçek dünya koşullarında test etmesine olanak sağladığı değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Hazine tahvilleri, nakit ve eşdeğerleri ile desteklenen ve saklama kuruluşu (custodian) olarak BitGo ile çalışan USD1 ile olan bağları hem yasa yapıcılar hem de finansal analistler arasında endişelere neden oldu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin stablecoin düzenlemesine odaklanan 2 Nisan tarihli oturumunda, Demokrat Temsilci Maxine Waters, Trump'ın USD1'i hükümet işlevlerinde ABD dolarının yerini alacak şekilde kullanma niyetinde olabileceğini öne sürdü. Waters, "Trump muhtemelen Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden Sosyal Güvenlik ödemelerine ve vergi ödemelerine kadar tüm hükümetin stablecoin kullanmasını istiyor. Peki sizce Trump doların yerine hangi madeni parayı kullanacak? Elbette kendi parasıyla." ifadelerini kullandı.

Ari10 CEO'su Mateusz Kara ise yaptığı açıklamada, Trump'ın USD1'e verdiği desteğin kripto para dünyasını benimsemekten ziyade, küresel ABD borç dağıtımı için yeni bir kanal yaratma amacı taşıdığını belirtti. Kara, "Trump'ın stablecoin ve Blockchain'e yönelik ani sevgisine pek inanmıyorum. Stablecoin piyasasını güçlendirmenin asıl amacı, dünyayı ABD tahvilleri için yeni ve alıcı bir pazar haline getirmektir." dedi.

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Son Dakika Kripto Para Donald Trump stablecoin projesini kullanıma sundu - Son Dakika

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