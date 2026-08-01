Dünya Kupası tahmin piyasalarını değiştirdi - Son Dakika
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Dünya Kupası tahmin piyasalarını değiştirdi

Dünya Kupası tahmin piyasalarını değiştirdi
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2026 FIFA Dünya Kupası, blok zinciri tabanlı tahmin piyasalarında 20 milyar dolarlık işlem hacmi yarattı. Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis'in raporuna göre 400 binden fazla cüzdan blok zinciri tabanlı bahislere katıldı, dijital koleksiyon ürünlerinde ise 24 milyon dolarlık alım satım gerçekleşti.

Rapora göre 20 milyar dolarlık rakam, turnuva öncesindeki ve sırasındaki işlemleri kapsıyor. Bahisçiler beş haftalık Dünya Kupası boyunca yaklaşık 5,7 milyar dolarlık bahis oynadı. Dünya Kupası ile ilgili piyasalar, bu dönemdeki tüm tahmin piyasası faaliyetinin yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturdu. Chainalysis'e göre Antarktika dışındaki her kıtadan kullanıcı bu piyasalara katıldı. En yüksek işlem hacmi ABD ve Çin'den gelirken, bu ülkeleri Kanada, Tayland ve Birleşik Krallık izledi.

Turnuvanın en büyük piyasalarından biri, futbolcu Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası olması beklenen turnuvanın ardından ağlayıp ağlamayacağı üzerine kurulan bahis oldu. Yalnızca bu piyasa 50 milyon dolara yakın hacme ulaştı ve sonunda "evet" diyen bahisçiler kazançlarını aldı. Bu tür sıra dışı bahislerin yanı sıra yatırımcılar, bir ay süren turnuva boyunca her gün yüz milyonlarca doları maç sonuçları, oyuncu performansları ve kupayı hangi ülkenin kaldıracağı üzerine ortaya koydu.

SPOR TAHMİN PİYASALARININ PAYI HIZLA ARTTI

Bulgular, sporun tahmin piyasası faaliyetinin başlıca itici gücü haline geldiğine dair kanıtları güçlendiriyor. Sektörde tarihsel olarak, özellikle seçim dönemlerinde siyaset başı çekiyordu. Ancak sektör verilerine göre Dünya Kupası sırasında spor piyasaları, önde gelen tahmin platformları Kalshi ve Polymarket'teki işlem hacminin yaklaşık yüzde 70 ile 85'ini oluşturdu. Turnuvanın bitmesinden bu yana bu pay Kalshi'de yaklaşık yüzde 60'a, Polymarket'te ise yüzde 50'ye geriledi.

Söz konusu iki platform, Dünya Kupası'nı kapsayan 11 Haziran-19 Temmuz döneminde yaklaşık 54 milyar dolarlık spor tahmin piyasası hacmi işledi. Ancak bu dönem aynı zamanda NBA finalleri, beysbol ligi ve Wimbledon gibi büyük spor organizasyonlarına da denk geldi. Chainalysis, 20 milyar dolarlık tahminine hangi platformların dahil edildiğini belirtmediğinden bu rakamı toplam spor hacmiyle karşılaştırmak güçleşiyor.

YASA DIŞI FAALİYET SINIRLI KALDI, KOLEKSİYON ÜRÜNLERİ BÜYÜDÜ

Milyarlarca dolarlık hacme karşın yasa dışı faaliyet, katılımın küçük bir bölümünde kaldı. Chainalysis'e göre Dünya Kupası piyasalarına katılan yaklaşık 400 bin cüzdanın yüzde 1'inden azının yasa dışı aktörlerle bağlantısı bulunuyordu. Buna karşın şirket, yaptırım uygulanan kuruluşlar ve diğer yasa dışı kaynaklardan gelen yaklaşık 5,4 milyon dolarlık akış tespit etti. Şüpheli fonların en büyük bölümü, yaptırım listesindeki HTX borsasından kaynaklandı.

Rapor, blok zinciri tabanlı dijital koleksiyon ürünlerinin artan benimsenmesine de dikkat çekti. Taraftarlar turnuva boyunca yaklaşık 24 milyon dolar değerinde FIFA Collect NFT'si alıp sattı. Platform üzerinden 100 binden fazla maç bileti dağıtıldı. Yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı cüzdanlar ise FIFA Collect kullanıcılarının yüzde 0,01'inden azını oluşturdu. Chainalysis bu düşük oranı, kısmen platformun kimlik doğrulama gerekliliklerine bağladı. Şirkete göre bulgular, blok zincirinin büyük küresel etkinliklerde giderek daha fazla rol oynayacağına işaret ediyor ve platformlar daha geniş kitleleri çekerken uyum önlemlerinin önemini ortaya koyuyor.

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