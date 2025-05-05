Endonezya OpenAI CEO'sunun dijital kimlik projesini yasakladı - Son Dakika
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Endonezya OpenAI CEO'sunun dijital kimlik projesini yasakladı

Endonezya OpenAI CEO\'sunun dijital kimlik projesini yasakladı

Endonezya, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın dijital kimlik projesi World'ü şüpheli faaliyetler ve kayıt ihlalleri nedeniyle geçici olarak askıya aldı. Şirketin yerel iştiraklerinin yasal kimlik yanıltması yaptığını ve gerekli izinlere sahip olmadan faaliyet gösterdiğini tespit edildi. Yetkililer, ulusal dijital güvenliği korumak amacıyla topluma bu tür ihlalleri ihbar etme çağrısında bulunuyor.

05.05.2025 12:17
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Daha önce Worldcoin olarak bilinen dijital kimlik platformu World, dünya çapındaki büyüme stratejisinde yeni bir engelle karşı karşıya. Endonezya'nın İletişim ve Dijital Bakanlığı (Komdigi), yayınladığı bildiride, şirketin yerel operasyonlarını yürüten iki bağlı ortaklığının elektronik sistem operatörü sertifikalarını geçici olarak askıya aldığını ilan etti.

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Komdigi'nin ön soruşturmasına göre World'ün Endonezya'daki faaliyetlerinde ciddi yasal ihlaller tespit edildi. Platformun yerel iştiraklerinden birimlerinden PT Terang Bulan Abadi'nin gerekli Elektronik Sistem Operatörü Sertifika Kaydı (TDPSE) olmadan faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Daha da endişe verici olan nokta, World'ün hizmetlerini sağlamak için kullandığı diğer yerel şirket PT Sandina Abadi Nusantara'nın hukuki yanıltma ile ilişkilendirilmesi oldu. Komdigi'nin dijital denetim genel müdürü Alexander Sabar "Worldcoin hizmetleri, başka bir tüzel kişiliğin adına TDPSE kullanılarak kaydedilmiştir." açıklamasında bulundu.

Endonezya yasalarına göre tüm dijital hizmet sağlayıcıların yerel düzenlemelere uygun olarak elektronik kayıt alması zorunlu. Başka bir kuruluşun kaydını kullanmak, ulusal dijital operasyon yasalarının ciddi bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

World'ün Endonezya'daki geçici askıya alınması, toplumu olası risklerden korumak için alınan bir önlem olarak açıklandı. Sabar, dijital bakanlığın ulusal dijital alanın güvenliğini sağlamak için ekosistemi adil ve sıkı bir şekilde denetlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Yetkili, aynı zamanda toplumun aktif yardımını talep ederek "Halkı tüm vatandaşlar için güvenli ve güvenilir bir dijital alan oluşturmaya iş birliği yapmaya davet ediyoruz." dedi ve şüpheli ihlallerin resmi kanallar aracılığıyla bildirilmesini istedi.

Toplumun bu gelişmeye tepkisi ikiye bölünmüş durumda. Bazı kullanıcılar Endonezya'nın kararını desteklerken, diğerleri World'ün sunduğu potansiyel faydaları savunuyor. Özellikle ekonomik zorluklar yaşayan bölgelerde, iris biyometrisini paylaşmanın karşılığında maddi destek alma imkanı tartışma konusu.

World'ün Endonezya'daki bu son problemi, platformun Mayıs 2025'te ABD'deki altı şehirde resmi olarak hizmete başlamasının ardından geliyor. Projenin Temmuz 2023'teki global başlangıcından bu yana Almanya, Kenya ve Brezilya gibi ülkelerde de benzer sorunlarla karşılaştığı biliniyor.

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Son Dakika Kripto Para Endonezya OpenAI CEO'sunun dijital kimlik projesini yasakladı - Son Dakika

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