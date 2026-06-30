ESMA: Binance'in AB hizmet modelini mercek altına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ESMA: Binance'in AB hizmet modelini mercek altına aldı

ESMA: Binance\'in AB hizmet modelini mercek altına aldı
30.06.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin menkul kıymet düzenleyicisi ESMA, MiCA geçiş süresinin dolmasının ardından AB'deki kripto kullanıcılarının yalnızca MiCA lisanslı bir kuruluş üzerinden hizmet alması gerektiğini bildirdi. Açıklama, Binance'in bölgedeki hizmet modeline yönelik soru işaretlerini artırdı.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), 1 Temmuz geçiş son tarihinin ardından AB'deki kripto müşterilerine yalnızca MiCA yetkili bir tüzel kişilik üzerinden hizmet verilmesi gerektiğini açıkladı. Düzenleyiciye göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP) AB ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde müşterilere hizmet vermesi için MiCA yetkisi taşıması gerekiyor.

ESMA, MiCA korumalarının yalnızca AB'de lisanslı tüzel kişilik için geçerli olduğunu vurguladı. Açıklama, Binance'in MiCA geçişi kapsamında Polonya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi bazı AB ülkelerinde hizmetlerini düzenlediğini duyurmasının hemen ardından geldi. Borsa, yerel kayıtlı bir kuruluş üzerinden faaliyet göstermediği ülkelerdeki kullanıcıların şimdilik herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti.

ESMA İSTİSNA İÇİN 61. MADDEYİ İŞARET ETTİ

Düzenleyiciye göre AB dışında kurulu hizmet sağlayıcıları, MiCA'nın 61. maddesinde tanımlanan dar ters talep istisnası kapsamına girmedikçe yerel müşterilere hizmet veremez. Bu madde, AB dışındaki bir kripto şirketinin yetki almadan bir AB müşterisine hizmet vermesine yalnızca müşterinin ilişkiyi hiçbir pazarlama ya da tanıtım olmadan tamamen kendi başına başlatması durumunda izin veriyor.

Söz konusu düzenleme, üçüncü ülke şirketinin AB'de müşteri araması durumunda istisnanın geçerli olmadığını açıkça ortaya koyuyor. ESMA, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya, çevrim içi reklamlar, sponsorluklar ve AB kullanıcılarını hedefleyen influencer kampanyalarını talep yaratan faaliyetler arasında saydı.

AVUKAT ABU DABİ LİSANSINI MİCA'DA GEÇERSİZ BULDU

Sosyal medyada dolaşan Binance müşteri destek mesajlarının ekran görüntüleri, bazı AB kullanıcılarının borsanın Abu Dabi Global Piyasası (ADGM) kuruluşu üzerinden hizmet alabileceğine işaret etti. Digital & Analogue Partners'tan Avukat Yuriy Brisov, Abu Dabi lisansının MiCA açısından hiçbir geçerliliği olmadığını, çünkü bu yargı bölgesinin ABD ya da Singapur gibi üçüncü ülke sayıldığını söyledi.

Brisov'a göre Binance'in bazı AB kullanıcılarına ADGM kuruluşu üzerinden hizmet vermesi, MiCA terimleriyle AB dışı bir şirketin bu kullanıcılara hizmet vermesi anlamına geliyor. Avukat, ters talep istisnasının yıllarca süren pazarlamayla kurulmuş bir müşteri tabanını korumak için tasarlanmadığını, yalnızca bir AB müşterisinin bağımsız biçimde AB dışı bir şirkete başvurduğu münferit durumları kapsadığını vurguladı. Binance ise son tarihten sonra AB kullanıcılarına ADGM kuruluşu üzerinden hizmet verilip verilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ESMA: Binance'in AB hizmet modelini mercek altına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Sakarya’da sahile İHA parçası vurdu Sakarya'da sahile İHA parçası vurdu
Nijerya’da Boko Haram’ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Bitlis’te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:41
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 18:23:29. #7.13#
SON DAKİKA: ESMA: Binance'in AB hizmet modelini mercek altına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.