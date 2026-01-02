Ethereum\'da günlük işlem sayısı rekor kırdı

Son verilere göre Ethereum (ETH) ağındaki işlemlerin 7 günlük hareketli ortalaması 31 Aralık'ta 1,87 milyona yükseldi. Bu rakam, NFT ve DeFi çılgınlığının doruk noktası olan 10 Mayıs 2021'deki 1,61 milyonluk önceki rekoru geride bıraktı. Ağ, 9 Ağustos 2025'te kaydedilen 1,73 milyonluk yakın dönem zirvesini de aştı.

Ağın aktif adres sayısı da yılı güçlü bir performansla kapattı. 31 Aralık'ta 728.904 aktif adres kaydedildi ve bu seviye 12 Mayıs 2021'den bu yana görülen en yüksek rakam oldu. Aynı gün Ethereum ağına 270.160 yeni adres katıldı. Bu tek günlük artış, 2018'in başından bu yana gerçekleşen en büyük yeni kullanıcı akını olarak kayıtlara geçti.

AĞ GÜNCELLEMELERİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, bu yükselişin arkasındaki dinamikler hakkında, "Son dönemdeki artış, esas olarak işlem ücretlerini düşüren, ölçeklenebilirliği artıran ve ETF'ler ile gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu yoluyla kurumsal katılımı çeken ağ yükseltmelerinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Ethereum, 2025 yılında Pectra ve Fusaka olmak üzere iki büyük ağ yükseltmesi geçirdi. Pectra güncellemesi blob kapasitesini artırdı, hesap soyutlama ile cüzdan kullanımını kolaylaştırdı ve doğrulayıcı stake limitlerini yükseltti. Fusaka ise PeerDAS teknolojisini devreye sokarak düğüm yükünü artırmadan daha yüksek blob sayılarını destekleyecek veri kullanılabilirliği örneklemesini optimize etti. Bu güncellemeler, artan gaz limitleri ve zkEVM performans atılımlarıyla birleşince maliyetleri önemli ölçüde düşürdü.

2026 yılında ağı bekleyen yeni yükseltmeler de gündemde. Yılın ilk yarısında beklenen Glamsterdam, ağ performansını iyileştirmeye ve merkeziyetsizliği artırmaya odaklanacak. Yılın ikinci yarısında devreye girmesi planlanan Hegota ise ağın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

KURUMSAL İLGİ VE REKABET ARTIYOR

Arctic Digital Araştırma Başkanı Justin d'Anethan, Ethereum'un sektördeki konumuna, "Şu anda güçlü rakipler olsa da stablecoin aktivitesinin, gerçek dünya varlıklarının, getiri ve stake protokollerinin, hatta alım satım, oyun ve NFT faaliyetlerinin büyük çoğunluğu hâlâ Ethereum veya EVM uyumlu zincirlerde gerçekleşiyor." sözleriyle dikkat çekti.

Açıklamasında ayrıca d'Anethan, "Çoğu zaman olduğu gibi, yatırımcılar pes ettiğinde, dikkatlerini dağıttığında ya da durgun fiyat hareketleri nedeniyle ilgisini kaybettiğinde, büyük sürprizler ve büyük oyuncuların manevraları için zemin hazırlanmış oluyor. Ethereum'da tam olarak bu yaşanıyor olabilir." ifadelerini kullandı.