Ethereum'da günlük işlem sayısı rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ethereum'da günlük işlem sayısı rekor kırdı

Ethereum\'da günlük işlem sayısı rekor kırdı
02.01.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum ağındaki günlük işlem hacmi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, aktif adres sayısı ve yeni kullanıcı girişleri de yılı tarihi zirvelerle kapattı.

Son verilere göre Ethereum (ETH) ağındaki işlemlerin 7 günlük hareketli ortalaması 31 Aralık'ta 1,87 milyona yükseldi. Bu rakam, NFT ve DeFi çılgınlığının doruk noktası olan 10 Mayıs 2021'deki 1,61 milyonluk önceki rekoru geride bıraktı. Ağ, 9 Ağustos 2025'te kaydedilen 1,73 milyonluk yakın dönem zirvesini de aştı.

Ağın aktif adres sayısı da yılı güçlü bir performansla kapattı. 31 Aralık'ta 728.904 aktif adres kaydedildi ve bu seviye 12 Mayıs 2021'den bu yana görülen en yüksek rakam oldu. Aynı gün Ethereum ağına 270.160 yeni adres katıldı. Bu tek günlük artış, 2018'in başından bu yana gerçekleşen en büyük yeni kullanıcı akını olarak kayıtlara geçti.

AĞ GÜNCELLEMELERİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, bu yükselişin arkasındaki dinamikler hakkında, "Son dönemdeki artış, esas olarak işlem ücretlerini düşüren, ölçeklenebilirliği artıran ve ETF'ler ile gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu yoluyla kurumsal katılımı çeken ağ yükseltmelerinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Ethereum, 2025 yılında Pectra ve Fusaka olmak üzere iki büyük ağ yükseltmesi geçirdi. Pectra güncellemesi blob kapasitesini artırdı, hesap soyutlama ile cüzdan kullanımını kolaylaştırdı ve doğrulayıcı stake limitlerini yükseltti. Fusaka ise PeerDAS teknolojisini devreye sokarak düğüm yükünü artırmadan daha yüksek blob sayılarını destekleyecek veri kullanılabilirliği örneklemesini optimize etti. Bu güncellemeler, artan gaz limitleri ve zkEVM performans atılımlarıyla birleşince maliyetleri önemli ölçüde düşürdü.

2026 yılında ağı bekleyen yeni yükseltmeler de gündemde. Yılın ilk yarısında beklenen Glamsterdam, ağ performansını iyileştirmeye ve merkeziyetsizliği artırmaya odaklanacak. Yılın ikinci yarısında devreye girmesi planlanan Hegota ise ağın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

KURUMSAL İLGİ VE REKABET ARTIYOR

Arctic Digital Araştırma Başkanı Justin d'Anethan, Ethereum'un sektördeki konumuna, "Şu anda güçlü rakipler olsa da stablecoin aktivitesinin, gerçek dünya varlıklarının, getiri ve stake protokollerinin, hatta alım satım, oyun ve NFT faaliyetlerinin büyük çoğunluğu hâlâ Ethereum veya EVM uyumlu zincirlerde gerçekleşiyor." sözleriyle dikkat çekti.

Açıklamasında ayrıca d'Anethan, "Çoğu zaman olduğu gibi, yatırımcılar pes ettiğinde, dikkatlerini dağıttığında ya da durgun fiyat hareketleri nedeniyle ilgisini kaybettiğinde, büyük sürprizler ve büyük oyuncuların manevraları için zemin hazırlanmış oluyor. Ethereum'da tam olarak bu yaşanıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum'da günlük işlem sayısı rekor kırdı - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

10:00
’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:15:34. #7.11#
SON DAKİKA: Ethereum'da günlük işlem sayısı rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.