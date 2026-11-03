Ethereum devinin alımlarına iyimser yorum eşlik etti - Son Dakika
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Ethereum devinin alımlarına iyimser yorum eşlik etti

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Ethereum devinin alımlarına iyimser yorum eşlik etti
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Bitmine, Ethereum alımlarına devam ederek varlıklarını 6,06 milyon ETH'ye çıkardı. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Binance saldırısının ardından fiyatlardaki düşüşün sınırlı kalmasını, kripto piyasasının dayanıklılığını artırdığına işaret olarak değerlendirdi.

Şirket, son bir haftada 8 bin 573 ETH satın aldığını açıkladı. Böylece 1 Kasım itibarıyla elindeki Ethereum miktarı 6 milyon 60 bin 506 ETH'ye ulaştı. Bitmine, toplam Ethereum arzının yüzde 5'ini biriktirme hedefine yaklaşırken rezervinin büyük bölümünü staking işlemlerinde kullanıyor.

Bitmine'ın aynı tarihli varlık tablosunda 216 Bitcoin ile 498 milyon dolarlık nakit ve pazarlanabilir menkul kıymet de bulunuyor. Kripto varlıklar, nakit, menkul kıymetler ve şirket yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 14,5 milyar dolar olarak açıklandı.

TOM LEE SALDIRI SONRASI TEPKİYİ DEĞERLENDİRDİ

Lee, Binance'teki yaklaşık 6,3 milyar dolarlık saldırıyı, Şubat 2025'te Bybit'te yaşanan 1,5 milyar dolarlık hırsızlıkla karşılaştırdı. Lee'nin aktardığı verilere göre Ethereum, Bybit saldırısının açıklandığı gün yüzde 8, bir hafta içinde yaklaşık yüzde 20 gerilemişti. Binance saldırısının açıklanmasından şirketin son değerlendirmesine kadar olan düşüş ise yaklaşık yüzde 4 oldu.

Lee, çalınan tutar daha büyük olmasına rağmen fiyat tepkisinin sınırlı kalmasını olumlu bulduğunu belirtti. Bu değerlendirmesini Binance'in müşteri kayıplarını karşılayabilecek mali güce sahip olduğu görüşüne, sektörün fonları hızla dondurmasına ve merkeziyetsiz finans uygulamalarında zincirleme sorunlar yaşanmamasına dayandırdı.

FBI'ın saldırının sorumlusu olarak Kuzey Kore'yi kısa sürede açıklaması da Lee'nin öne çıkardığı unsurlar arasında yer aldı. Lee ayrıca saldırının doğrudan bir Blockchain açığından değil, Binance'in kurumsal altyapısına sızılmasından kaynaklandığını vurguladı.

Bitmine başkanına göre bu tablo, sektörün büyük saldırıların etkisini karşılama kapasitesinin arttığını gösteriyor. Lee, son fiyat düşüşlerine rağmen kriptoda yükseliş döneminin sürdüğü görüşünü korudu.

ETHEREUM VARLIKLARININ YÜZDE 86'SI STAKING'DE

Bitmine, elindeki Ethereum'un yaklaşık yüzde 86'sına karşılık gelen 5 milyon 227 bin 37 ETH'yi staking işlemlerine ayırdı. Bu işlemler, varlıkların ağın doğrulama sürecine katılması karşılığında ödül kazanılmasını sağlıyor.

Şirket, mevcut staking tutarı ve getiri oranıyla yıllıklandırılmış geliri yaklaşık 358 milyon dolar olarak hesaplıyor. Tüm Ethereum varlıklarının staking'e yönlendirilmesi halinde bu rakamın 415 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Hesaplamalar mevcut getiri koşullarına dayanıyor ve gerçekleşmiş yıllık geliri ifade etmiyor.

Bitmine'ın staking faaliyetlerinde kendi geliştirdiği MAVAN platformu da kullanılıyor. Başlangıçta şirketin Ethereum rezervi için kurulan platform, kurumsal yatırımcılara, saklama kuruluşlarına ve ekosistem ortaklarına da hizmet veriyor.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

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