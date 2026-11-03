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Ethereum ekosisteminde gizli işlemlere yeni adım

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Ethereum ekosisteminde gizli işlemlere yeni adım
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Ethereum üzerinde çalışan gizlilik odaklı Aztec, Tierra güncellemesini devreye aldı. Yeni sürüm, önceki yazılımdaki kritik güvenlik açığını kapatırken gizli işlemler için gereken kanıtların hazırlanmasını ve Ethereum'dan ağa veri aktarımını hızlandırıyor.

Aztec Foundation, Alpha V6 olarak da adlandırılan sürümün hem güvenlik hem de performans iyileştirmeleri içerdiğini açıkladı. Aztec, Ethereum'a bağlı ikinci katman ağı olarak çalışıyor. Geliştiriciler, uygulamalarının hangi işlevlerinin gizli kalacağını ve hangilerinin herkese açık olacağını seçebiliyor.

Gizli işlemlere ait hesaplamalar ve bunların kurallara uygun olduğunu gösteren kanıtlar kullanıcının cihazında hazırlanıyor. Böylece hassas veriler ağa açıklanmadan işlemin doğrulanması sağlanıyor. Herkese açık işlevler ise ağ üzerinde çalıştırılıyor.

AZTEC'TE KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI

Kuruluşun açıklamasına göre Tierra, önceki sürümlerde belirlenen açıkları, V5'teki kritik sorun dahil olmak üzere gideriyor. Güncellemeye yapay zeka destekli yeni bir güvenlik test sistemi de eklendi. Bu sistem, yazılımın güvenliğini sınamak için kullanılacak.

Ayrıca temel şifreleme bileşenlerinin amaçlandığı gibi çalıştığını matematiksel yöntemlerle denetleyen doğrulama çalışmaları yapıldı. Bu önlemler, ağın gizli işlemleri doğrulamak için kullandığı altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Aztec Foundation, ağın 3 binden fazla doğrulayıcıyla çalıştığını belirtiyor. Kuruluşa göre işlemleri tek başına sıralayan merkezi bir işletmeci veya özel verilere ayrıcalıklı erişim sağlayan görüntüleme anahtarları bulunmuyor. Kurucu ortak ve üst yönetici Zac Williamson da gizliliğin başka bir kuruma güvenmeye bağlı kalmadan ağın yapısına yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ETHEREUM'DAN VERİ İLETİMİ 12 SANİYEYE İNEBİLİYOR

Yeni sürümde kullanıcı cihazında işlem kanıtı hazırlama süresi yaklaşık bir saniyeye indi. Kuruluş, bunun önceki ağa göre iki kat hızlanma anlamına geldiğini bildirdi. Açıklanan süre, işlemin tüm aşamalarının tamamlanmasını değil, cihazda kanıt oluşturulmasını kapsıyor.

Ethereum'dan Aztec'e mesaj iletimi de önceki ortalama iki dakikadan 12 saniyeye kadar düşebiliyor. Bu değişiklik, ağa para yatırma ve iki ağ arasındaki etkileşimleri hızlandırıyor. Aztec Labs'in geliştirdiği zk.money uygulamasına Ethereum cüzdanlarından doğrudan para yatırılabiliyor.

Güncellemeyle birlikte kullanıma sunulan veya hazırlıkları süren uygulamalar arasında gizli ödeme ve birikim hizmeti zk.money, yapay zeka işlemlerine yönelik Galactica ve vadeli işlemlere odaklanan Nemi bulunuyor. Nulo gizlilik odaklı bir tarayıcı cüzdanı geliştirirken Nyx, Ethereum cüzdanlarına gizli ödeme yapılmasını hedefliyor. Listede ayrıca Vitalik Buterin'in Aztec deneylerinden hareketle geliştirilen Rolling Chat adlı özel mesaj panosu da yer alıyor.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

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