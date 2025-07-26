Ethereum ETF'leri 16 günlük giriş serisini sürdürüyor - Son Dakika
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Ethereum ETF'leri 16 günlük giriş serisini sürdürüyor

Ethereum ETF\'leri 16 günlük giriş serisini sürdürüyor
26.07.2025 12:35
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Spot Ethereum ETF'leri art arda 16. günde 453 milyon dolar giriş alarak tarihi bir seri oluşturdu. BlackRock'ın ETHA fonu tek başına 440 milyon dolar çekerek liderliğini sürdürürken, toplam ETF varlıkları 20,66 milyar dolara ulaştı. Uzmanlar, DeFi ve tokenizasyon ilgisiyle birlikte bu trendin uzun süre devam edeceğini öngörüyor.

Kripto para piyasalarında Ethereum ETF'lerine olan ilgi rekor düzeye çıkarken, kurumsal yatırımcıların tercihi net şekilde ortaya çıkıyor. 2 Temmuz'dan bu yana kesintisiz devam eden giriş akımı, fonların toplam net girişini 4,25 milyar dolardan 9,33 milyar dolara çıkardı. Bu gelişme Ethereum'un DeFi ekosistemindeki merkezi rolü ve akıllı sözleşme teknolojisinin artan benimsenmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Ethereum ETF'leri 453 Milyon Dolar Çekerek Rekor Kırdı

BlackRock'ın iShares Ethereum Trust (ETHA) fonu cuma günü 440,10 milyon dolar net giriş alarak piyasada liderliğini pekiştirdi. Fon şu anda 10,69 milyar dolar varlık yönetiyor ve ABD Ethereum ETF'leri arasında en büyük paya sahip durumda.

Bitwise'ın ETHW fonu 9,95 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, Fidelity'nin FETH fonu 7,30 milyon dolar ekledi. Ancak Grayscale'in ETHE fonu itfaları görmeye devam ederek gün içinde 23,49 milyon dolar kaybetti ve toplam çıkış miktarını 4,29 milyar dolara çıkardı.

Tüm ABD spot Ethereum ETF'lerindeki kümülatif net giriş lansmanlarından bu yana 9,33 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlıklar 20,66 milyar dolara çıktı. Bu rakam Ethereum'un piyasa değerinin yüzde 4,64'ünü temsil ediyor.

Bitwise'ta baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, stablecoinler ve tokenizasyondaki artan ilgiyle birlikte güçlü ETH ETP girişlerinin uzun süre devam edeceğini tahmin ettiğini belirtti. Hougan, önümüzdeki yıl boyunca talebin 20 milyar dolar değerinde ETH'ye ulaşabileceğini, yani mevcut fiyatlarla yaklaşık 5,33 milyon ETH olabileceğini tahmin etti.

Karşılaştırmalı olarak, Ethereum'un ağının bu sürede sadece 0,8 milyon ETH ihraç etmesi bekleniyor ve bu da talebin neredeyse yedi kat geçebileceğini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Wall Street, Blackrock, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum ETF'leri 16 günlük giriş serisini sürdürüyor - Son Dakika

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