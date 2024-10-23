Ethereum kurucusundan Bitcoin savunucusu Saylor'a tepki - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum kurucusundan Bitcoin savunucusu Saylor'a tepki

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MicroStrategy kurucusu Michael Saylor'ın Bitcoin (BTC) sahiplerinin varlıklarını büyük bankalarda tutması gerektiği yönündeki açıklaması, kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden sert tepki topladı. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, bu öneriyi ''kafayı yemiş'' olarak değerlendirdi. ShapeShift kurucusu Erik Voorhees ise merkeziyetsizlik ilkesinin önemini savundu.

23.10.2024 13:02
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Kripto para dünyasında yeni bir tartışma alevlendi. Michael Saylor'ın Bitcoin'lerin "batamayacak kadar büyük" bankalarda tutulması önerisi, özellikle FTX kripto para borsasının çöküşünün ardından gelen benzer açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Kripto Liderlerinden Saylor'a Merkeziyetsizlik Dersi

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Casa güvenlik direktörü Jameson Lopp'un kişisel saklama yöntemlerinin önemini vurgulayan paylaşımına yanıt verdi. Buterin, Saylor'ın önerisini "düzenleyici kontrol yaklaşımı" olarak yorumladı.

ShapeShift kurucusu Erik Voorhees, kişisel saklamanın merkezileşmeyi önleyen temel bir kontrol mekanizması olduğunu belirtti. Voorhees, Saylor'ın bu temel ilkeyi göz ardı etmesinin "tamamen uygunsuz" olduğunu ifade etti.

Saylor, finansal piyasalar muhabiri Madison Reidy ile yaptığı röportajda "kripto-anarşistleri" hedef aldı. Düzenlemeye tabi olmayan kurumların vergi ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmemesinin varlıkların el konulma riskini artıracağını savundu.

Blockware ekibi, Saylor'ın 2022'de baş analist Joe Burnett ile yaptığı röportajda da benzer görüşleri dile getirdiğini hatırlattı. Bu açıklamaların FTX'in çöküşünden ve kullanıcıların platformda kalan Bitcoin'lerini kaybetmesinden üç hafta sonra yapıldığı dikkat çekti.

Ethereum kurucusundan Bitcoin savunucusu Saylor\'a tepki

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