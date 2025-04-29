Ethereum Vakfı yönetim kadrosunu baştan sona yeniledi

Ethereum'un karşılaştığı en büyük eleştirilerden biri olan vakfın "merkeziyetsiz finans yeniliğine ilgisizliği" suçlaması sonrası bu yeni yapılanma dikkat çekiyor. Synthetix kurucusu Kain Warwick'in eleştirilerinin ardından daha aktif bir rol üstlenen vakıf, önümüzdeki 12 ayın ana odak noktasını Ethereum'un ölçeklendirilmesi olarak belirledi ve bu doğrultuda EIP-9678 ve 9698 önerilerini gündeme getirdi.

ETH Fiyatının Düşüşüyle Vakıf Yönetimi Radikal Değişime Gitti

Ethereum Blockchain ağının geliştirilmesini destekleyen Ethereum Vakfı, yönetim kurulu ve yönetim ekibinin sorumluluklarını ayırmak için liderlik yapısında kapsamlı değişikliğe gitti.

Vakfın blog gönderisinde belirttiğine göre yönetim kurulu vakfın "kalbini ve ruhunu korumak için güvenlik konseyi" olarak hareket edecek ve Ethereum için vizyonlar belirleyecek, yeni yönetim ise bu vizyonların stratejik ve operasyonel olarak hayata geçirilmesine odaklanacak.

Hsiao-Wei Wang ve Tomasz K. Stanczak'ın 2 Mart'ta bu vizyonları gerçekleştirmek üzere ortak yönetici direktörler olarak atandığı duyuruldu. Bu vizyonlar sansüre direnç, açık kaynak yenilikçiliği, gizlilik ve güvenliği savunmak etrafında şekilleniyor.

Wang ve Stanczak'ın rolleri 28 Nisan'da yürürlüğe girdi ve vakıf, Ethereum'un en büyük zorluklarının bazılarını ele almak için Stanczak'a iki yıllık bir görev süresi belirledi. Stanczak'ın yeni rolü, Ethereum altyapı firması Nethermind'ın kurucusu olarak ve yakında duyurulacak olan Ethereum odaklı bir risk sermayesi firmasındaki çalışmalarıyla dengelenecek.

Bastian Aue ve Josh Stark da yönetim ekibinin bir parçası olup, Aue organizasyon stratejisi, işe alım ve eğitime odaklanacak, Stark ise öncelikle proje yürütme, iletişim ve pazarlamadan sorumlu olacak.

Yönetim kurulu, Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı Başkanı Aya Miyaguchi, İsviçreli danışman Patrick Storchenegger ve yönetim kurulu ile yönetim ekibi arasında köprü görevi görecek olan Wang'dan oluşuyor.

Vakıf, önümüzdeki 12 ay içindeki üç ana odak alanının Ethereum katman 1'i ölçeklendirmek, katman 2 düzeyinde veri bloklarını ölçeklendirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek olacağını belirtti.