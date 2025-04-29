Ethereum Vakfı yönetim kadrosunu baştan sona yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ethereum Vakfı yönetim kadrosunu baştan sona yeniledi

Ethereum Vakfı yönetim kadrosunu baştan sona yeniledi

Ethereum Vakfı, ETH fiyatlarındaki düşüş ortamında ekosistemi güçlendirmek amacıyla yönetim yapısında köklü değişikliğe gitti. Yönetim kurulu ve yönetim ekibi sorumlulukları tamamen ayrılırken, Hsiao-Wei Wang ve Tomasz K. Stanczak ortak yönetici direktör olarak atandı. Vakıf, açık kaynak yenilikçiliğini merkeze alan vizyonlarla Ethereum'un ölçeklenme sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

29.04.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'un karşılaştığı en büyük eleştirilerden biri olan vakfın "merkeziyetsiz finans yeniliğine ilgisizliği" suçlaması sonrası bu yeni yapılanma dikkat çekiyor. Synthetix kurucusu Kain Warwick'in eleştirilerinin ardından daha aktif bir rol üstlenen vakıf, önümüzdeki 12 ayın ana odak noktasını Ethereum'un ölçeklendirilmesi olarak belirledi ve bu doğrultuda EIP-9678 ve 9698 önerilerini gündeme getirdi.

ETH Fiyatının Düşüşüyle Vakıf Yönetimi Radikal Değişime Gitti

Ethereum Blockchain ağının geliştirilmesini destekleyen Ethereum Vakfı, yönetim kurulu ve yönetim ekibinin sorumluluklarını ayırmak için liderlik yapısında kapsamlı değişikliğe gitti.

Vakfın blog gönderisinde belirttiğine göre yönetim kurulu vakfın "kalbini ve ruhunu korumak için güvenlik konseyi" olarak hareket edecek ve Ethereum için vizyonlar belirleyecek, yeni yönetim ise bu vizyonların stratejik ve operasyonel olarak hayata geçirilmesine odaklanacak.

Hsiao-Wei Wang ve Tomasz K. Stanczak'ın 2 Mart'ta bu vizyonları gerçekleştirmek üzere ortak yönetici direktörler olarak atandığı duyuruldu. Bu vizyonlar sansüre direnç, açık kaynak yenilikçiliği, gizlilik ve güvenliği savunmak etrafında şekilleniyor.

Wang ve Stanczak'ın rolleri 28 Nisan'da yürürlüğe girdi ve vakıf, Ethereum'un en büyük zorluklarının bazılarını ele almak için Stanczak'a iki yıllık bir görev süresi belirledi. Stanczak'ın yeni rolü, Ethereum altyapı firması Nethermind'ın kurucusu olarak ve yakında duyurulacak olan Ethereum odaklı bir risk sermayesi firmasındaki çalışmalarıyla dengelenecek.

Bastian Aue ve Josh Stark da yönetim ekibinin bir parçası olup, Aue organizasyon stratejisi, işe alım ve eğitime odaklanacak, Stark ise öncelikle proje yürütme, iletişim ve pazarlamadan sorumlu olacak.

Yönetim kurulu, Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı Başkanı Aya Miyaguchi, İsviçreli danışman Patrick Storchenegger ve yönetim kurulu ile yönetim ekibi arasında köprü görevi görecek olan Wang'dan oluşuyor.

Vakıf, önümüzdeki 12 ay içindeki üç ana odak alanının Ethereum katman 1'i ölçeklendirmek, katman 2 düzeyinde veri bloklarını ölçeklendirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek olacağını belirtti.

Vitalik Buterin, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum Vakfı yönetim kadrosunu baştan sona yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:21:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ethereum Vakfı yönetim kadrosunu baştan sona yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.