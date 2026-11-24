Ethereum (ETH) ağında daha önce işlem göndermiş cüzdanlarda bulunan yaklaşık 42 milyon ETH, gelecekteki bir kuantum saldırısına açık durumda. Pittsburgh Üniversitesi ve Chicago merkezli SeQure'dan araştırmacılara göre bu miktar bugünkü fiyatlarla yaklaşık 72 milyar dolar ediyor.

İşlem gönderen her cüzdan zincirde açık anahtarını gösteren bir imza bırakıyor. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarı bu anahtardan özel anahtarı türetebilir. Bugün bunu yapabilecek bilinen bir makine bulunmuyor.

İNCELENEN 25 BORSANIN HİÇBİRİ HAZIR DEĞİL

Riskli miktar, araştırmacıların stake edilmiş ETH dışında saydığı miktarın yaklaşık yüzde 55'ine denk geliyor. Stake edilen ETH'nin yüzde 61'i de çekildiğinde açık anahtarı görünen cüzdanlara gidecek.

Araştırmacılar inceledikleri 25 borsanın hiçbirinde önerdikleri yöntemle uyumlu, kamuya açık bir yedekleme belgesi bulamadı. Bu tür bir yedeği olmayan saklama kuruluşlarının eski imzalar taklit edilebilir hale gelmeden önce geçiş yapması gerekecek.

CÜZDAN BAŞINA 1 DOLARLIK GEÇİŞ ÖNERİSİ

Araştırmacılar iki yollu bir geçiş öneriyor. Cüzdan sahipleri mevcut anahtarlarıyla yeni bir anahtar kaydedebilecek ve çalışmanın varsayımlarına göre bunun maliyeti hesap başına yaklaşık 1 dolar tutacak. Eski imzalar kapatıldığında ise bunlara dayanan cüzdanlar donacak.

Bu cüzdanlar, kurtarma kelimelerine sahip olunduğu bu kelimeler açıklanmadan kanıtlanarak yeniden açılabilecek. Testlerde bu kanıt bir dizüstü bilgisayarda yaklaşık iki dakika sürdü. En az 0,1 ETH tutan 4,45 milyon cüzdan 29 gün içinde yeni anahtar kaydedebilir.

Ethereum Foundation araştırmacısı Ansgar Dietrichs 19 Kasım'da geliştiricilere Hegotá yükseltmesi için beş seçenek sundu. Geliştiriciler planlanan yükseltmeye ne kadar kuantum savunması ekleneceğini hâlâ tartışıyor. Ethereum Foundation da pazartesi protokol güvenlik ekibini ikiye katladı, araştırmacılar geçiş için Aralık 2028'i hedefliyor.

Ethereum'un katman 2 ağı Base'in kurucusu Jesse Pollak da kuantum güvenliğini 2027 önceliği olarak belirledi. Pollak, "Bu, 2027'de her şeyi çözebileceğimiz anlamına gelmiyor ama ekibin üzerinde çalışacağı bir konu." dedi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1 değer kaybeden Ethereum 1700 dolardan işlem görüyor.