Ethereum'daki düşüş BitMine'ın zararını 10 milyar dolara taşıdı - Son Dakika
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Ethereum'daki düşüş BitMine'ın zararını 10 milyar dolara taşıdı

Ethereum\'daki düşüş BitMine\'ın zararını 10 milyar dolara taşıdı
08.06.2026 10:42
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Tom Lee'nin yönettiği BitMine Immersion hisseleri kritik desteğin altına inerek 15,90 dolara geriledi. Ethereum'daki sert düşüş, şirketin gerçekleşmemiş zararını 10 milyar doların üzerine çıkardı.

New York Borsası'nda işlem gören BitMine Immersion (BMNR), düşüş eğilimini sürdürerek kritik bir destek seviyesinin altına indi. Hisse 15,90 dolara kadar geriledi ve geçen yılın haziran ayından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu fiyat, hissenin 2025 zirvesinin yüzde 90 altında kaldı.

Düşüşün arkasında Ethereum (ETH) fiyatındaki çöküş yatıyor. ETH 1.515 dolara kadar düşerek geçen yılın nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu düşüş kripto para biriminin rekor seviyesinden yüzde 67 değer kaybettiği anlamına geliyor. BitMine, 5,4 milyonu aşan token tutarak en büyük kurumsal Ethereum sahibi haline geldi. Bu varlıkların güncel değeri 8,8 milyar dolara kadar çekildi. Ethereum'un 4.948 dolarlık zirvesinde aynı varlıklar 26 milyar doları aşıyordu. Şirketin gerçekleşmemiş zararı 10 milyar doları geçti.

ETHEREUM'UN TEMELLERİ ZAYIFLIYOR

Spot Ethereum ETF'leri bu ay 168 milyon doları aşan net çıkış kaydetti. Önceki ay bu fonlardan 540 milyon dolar çıkmıştı. Son birkaç ayda fonların yönettiği varlıklar 2 milyar doların üzerinde azaldı.

Zincir üzerindeki diğer veriler de zayıfladı. DeFi protokollerindeki toplam kilitli değer, geçen yılın 98 milyar doları aşan zirvesinden 37 milyar dolara indi. Ağın bu yılki zincir ücreti geliri 84 milyon dolarda kaldı ve geçen yılki 523 milyon dolara ulaşması güçleşti. Geliştirici gelirleri de geçen yılki 1,07 milyar dolardan bu yıl 367 milyon dolara düştü.

Ethereum, birçok metrikte Hyperliquid'in gerisine düştü. Hyperliquid'in aylık işlem hacmi 180 milyar doları aştı. Buna karşılık Ethereum üzerindeki tüm vadeli işlem DEX ağlarının aylık hacmi 50 milyar doların altında kaldı. Ethereum'daki tüm DEX ağlarının aylık hacmi ise 40 milyar dolara ulaşamıyor. Bu ağların arasında yıllarca sektörün lideri olan Uniswap (UNI) da yer alıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIFLADI

Teknik tabloda hisse, bu yılın şubat ve mart aylarında tutunduğu 18,30 dolarlık desteğin altına indi. Bu seviye, fiyatın aylardır hareket ettiği yatay kanalın alt sınırını oluşturuyordu.

Fiyat tüm hareketli ortalamaların altında seyrediyor ve düşüş eğilimi gücünü koruyor. Grafikte öne çıkan bir sonraki teknik seviye 15 dolar civarında bulunuyor.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum'daki düşüş BitMine'ın zararını 10 milyar dolara taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ethereum'daki düşüş BitMine'ın zararını 10 milyar dolara taşıdı - Son Dakika
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