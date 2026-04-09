Ethereum'daki stablecoin arzı tarihi zirveye ulaştı

09.04.2026 10:10
Token Terminal verilerine göre Ethereum Blockchain ağındaki stablecoin arzı 180 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Blockchain analitik firması 2030 yılına kadar Ethereum'a 850 milyar dolar yeni akış öngörüyor.

Ethereum, tüm ağlardaki toplam stablecoin arzının yüzde 60'ını barındırıyor. Token Terminal'in salı günü açıkladığı verilere göre bu rakam son üç yılda yüzde 150 artış gösterdi.

Firma, önümüzdeki dört yılda tüm ağlarda yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık değerin zincir üstüne taşınmasını bekliyor. Ethereum'un bu dönemde yüzde 470 büyümesi halinde 850 milyar dolarlık yeni akış çekeceği öngörülüyor. Standard Chartered ise 2028 yılına kadar bankalardan 1 trilyon dolardan fazla çıkışın stablecoin pazarına yöneleceğini tahmin etmişti.

Veri sağlayıcısı RWA.xyz, Ethereum'daki stablecoin değerini 168 milyar dolar olarak ölçüyor. Ethereum'un pazar payını yüzde 56 olarak teyit eden kaynak, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumlu ağlar ve Arbitrum, ZKsync Era ile Base gibi katman 2 çözümleri dahil edildiğinde bu oranın yüzde 65'in üzerine çıktığını aktarıyor.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, verilerin Ethereum'un stablecoin ve zincir üstü likidite alanındaki egemenliğini pekiştirdiğini ve olumlu piyasa havasını desteklediğini belirtti. "Bu momentum, tokenize varlıklar ve kurumsal benimseme öncülüğünde uzun vadeli bir boğa döngüsünü güçlü biçimde destekliyor. Ancak rakip ağlardan gelen rekabet, düzenleyici engeller ve makro oynaklık yukarı yönlü hareketi kısıtlayan başlıca riskler olmayı sürdürüyor." dedi.

JPMORGAN CEO'SU TOKENİZASYONA DİKKAT ÇEKTİ

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, pay sahiplerine gönderilen yıllık mektubunda "Blockchain'e dayalı, stablecoin, akıllı sözleşme ve diğer tokenizasyon biçimlerini kapsayan tamamen yeni bir rakip kümesi ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Wall Street'in en büyük bankası JPMorgan, aralık ayında Ethereum üzerinde ilk tokenize para piyasası fonu MONY'yi hayata geçirmişti. Ethereum altyapı girişimi Etherealize ise "Dünyanın en büyük bankası Ethereum'da canlı ve CEO'su henüz yeterince hızlı hareket etmediklerini açıkça söylüyor." dedi.

