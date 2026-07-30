Fed'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fed'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek?

Fed\'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin dört haftalık yükseliş serisine rağmen zayıflayan kurumsal talep ve 68.500 dolarlık maliyet tabanı direnciyle sınanıyor. Bitfinex Alpha raporu, piyasanın düşük hacim ve makro belirsizlik nedeniyle yeni bir katalizör beklediğini belirtti.

Bitcoin (BTC) haftayı yüzde 1,05 yükselişle kapatarak nisandan bu yana ilk kez üst üste dört pozitif haftalık kapanış yaptı. Salı günü 66.990 dolarla haftanın zirvesine çıkan BTC, kısa vadeli yatırımcıların başa baş seviyesine yakın satışları sonrası üç seans içinde yüzde 4,87 geriledi.

Bitfinex Alpha'ya göre kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanı 68.500 dolarda sabitlendi. Rapor, bu bandın Bitcoin için belirgin bir direnç oluşturduğunu ve 68.000 ila 68.500 dolar aralığının aşılması için yeni talep gerektiğini belirtti.

Kurumsal ilgi de zayıflamayı sürdürdü. CME'de Bitcoin vadeli işlemlerinin açık pozisyonu 6 milyar doların altına inerken BTC opsiyonlarındaki açık pozisyon 408 milyon dolara düştü. Bu seviye, Eylül 2023'ten bu yana görülen en düşük değer oldu.

ETF GİRİŞLERİ İKİ GÜNLÜK ÇIKIŞLA GÖLGELENDİ

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri üst üste üçüncü haftayı da net girişle tamamladı. Haftalık toplam 33,9 milyon dolar olsa da perşembe ve cuma günlerindeki çıkışlar 465,2 milyon dolara ulaştı. BlackRock'ın IBIT fonu da toparlanma dönemindeki ilk net çıkış haftasını 95,5 milyon dolarlık kayıpla geçirdi.

Bitfinex Alpha, ABD merkezli kurumsal talebin zayıfladığını gösteren bir diğer işaretin Coinbase Premium Endeksi olduğunu bildirdi. Endeks, kurumsal talep için kullanılan bir gösterge olarak 60'tan fazla işlem günü boyunca sıfırın altında kaldı. Otuz günlük spot işlem hacmi de yıllık ortalamanın yüzde 62,4'ünde seyretti.

Rapora göre bu görünüm, kripto para piyasasındaki tipik yaz yavaşlamasına işaret ediyor. Düşük likidite, zayıf kurumsal akışlar ve makroekonomik veriler Bitcoin'i 63.000 ila 68.500 dolar aralığında tutarken yeni bir talep dalgası veya katalizör bekleniyor.

Makroekonomik baskılar da görünümü temkinli kılıyor. ABD'de yükselen motorin fiyatlarının taşıma ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yüksek tutma riski bulunuyor. 28-29 Temmuz'daki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde vadeli piyasalar faiz artışına yaklaşık üçte bir ihtimal verirken 10 yıllık ABD reel getirisi 23 Temmuz'da yüzde 2,43'e yükseldi.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fed'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:39:42. #7.13#
SON DAKİKA: Fed'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.