Google Cloud ve Solana'dan yapay zeka ekonomisi için ödeme altyapısı

06.05.2026 11:26
Solana Vakfı ile Google Cloud, yapay zeka ajanlarının API hizmetlerini keşfedip stablecoin ile ödeme yapmasına olanak tanıyan Pay.sh adlı yeni bir ödeme sistemi duyurdu. Sistem sayesinde ajanlar hesap açmadan veya abonelik satın almadan hizmetlere erişebilecek.

Duyuruya göre Pay.sh açık bir standart olarak tasarlandı. Yapay zeka ajanları Solana cüzdanlarına bağlanarak stablecoin ile ödeme yapabiliyor. Kullanıcılar Solana cüzdanlarını Google'ın Gemini dahil çeşitli yapay zeka platformlarına bağlayabilecek ve bakiyelerini kredi kartı veya stablecoin ile yükleyebilecek.

Sistem, Coinbase tarafından geliştirilen açık yapay zeka ödeme standardı x402 protokolünü ağ geçidi olarak kullanıyor. Tempo ve Stripe'ın geliştirdiği Machine Payments Protocol (MPP) ile de uyumlu çalışıyor.

Pay.sh, Google Cloud Platform üzerinde yapay zeka ajanı ile BigQuery, Gemini ve Cloud Run gibi arka uç hizmetleri arasında köprü görevi gören bir API aracı çalıştırıyor. Aracı, ajanın isteğini doğrulayıp yönlendiriyor ve x402 veya MPP üzerinden ödemeyi ekliyor.

Duyuruda, "Ajanınızın Solana cüzdanı kimliği olarak çalışıyor. Google hesabı oluşturmaya gerek yok. Abonelik yok. Minimum harcama yok. Ajanınız tam olarak ihtiyacı olanı, ihtiyacı olduğunda tüketiyor." ifadesi yer aldı.

AJANLAR SORGU BAŞINA SENT'İN ALTINDA ÖDEYECEK

Pay.sh resmi Google Cloud API'lerine ek olarak 50'den fazla topluluk API sağlayıcısına bağlanacak. Bunlar arasında iletişim platformları, e-ticaret mağazaları, Blockchain altyapı sağlayıcıları ve veri hizmetleri yer alıyor.

Solana Vakfı temsilcisi, ajanların sorgu başına beş kaynağa erişebildiğini ve "her çağrı için sent'in bir kesri" ödediğini belirtti. Temsilci, "Ajanınız kullandığı kadar öder. Nadiren kullanılan bir API için aylık 29 dolar yerine gerçekten ihtiyaç duyduğunda 0,005 dolar ödeyebilir." dedi.

Coinbase mühendisi ve x402 protokolünün yaratıcısı Erik Reppel, geçen ay benzer bir yapay zeka ajan uygulama mağazası tanıtmıştı. Reppel, "API anahtarları, abonelikler ve mikro işlem ücretlerinin işleyişi nedeniyle ifade edilemeyen çok büyük bir gizli talep muhtemelen var." değerlendirmesini yapmıştı.

