Grayscale Avalanche Trust ile AVAX yatırımlarında yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Grayscale Avalanche Trust ile AVAX yatırımlarında yeni dönem başlıyor

Grayscale Avalanche Trust ile AVAX yatırımlarında yeni dönem başlıyor

Grayscale Investments, kripto para yatırım portföyüne yeni eklemeler yapmaya devam ediyor. Grayscale'in son hamlesi Grayscale Avalanche Trust oldu. Bu yeni fon, akredite yatırımcılara Avalanche'ın yerel kripto para birimi olan AVAX üzerinden yatırım yapma fırsatı sunuyor.

22.08.2024 21:34
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Kripto yatırım devi Grayscale Investments, yeni bir adım atarak Avalanche Blockchain ağına odaklanan bir yatırım fonu başlattı. Şirketin "Grayscale Avalanche Trust" adını verdiği bu yeni ürün, akredite yatırımcılara AVAX kripto para birimine dolaylı yatırım yapma fırsatı sunuyor. Bu hamle, Grayscale'in kripto ekosistemindeki çeşitli projelere olan ilgisini ve yatırımcılara sunduğu alternatifleri artırma stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Grayscale Avalanche İle Kripto Portföyünü Genişletiyor

Kripto para piyasasının önde gelen yatırım şirketlerinden Grayscale Investments, yeni hamlesini duyurdu. Şirket, Avalanche Blockchain ağının yerel kripto para birimi AVAX'a dayalı yeni bir yatırım fonu kurduğunu duyurdu. Yeni duyurulan "Grayscale Avalanche Trust" isimli bu fon, akredite yatırımcılara AVAX'a dolaylı olarak yatırım yapma imkânı sunacak.

Konu hakkında açıklama yapan şirket yetkilileri, yeni fonun günlük katılıma açık olacağını ve mevcut tek varlıklı yatırım ürünleriyle benzer bir yapıda işleyeceğini belirtti. Grayscale'in ürün ve araştırma bölümünün başında bulunan Rayhaneh Sharif-Askary, bu girişimin şirketin kripto ekosistemindeki yenilikleri yatırımcılara ulaştırma konusundaki kararlılığını yansıttığını vurguladı. Sharif-Askary, Avalanche'ın çok zincirli yapısının ve stratejik iş birliklerinin, tokenizasyon alanında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Grayscale, halihazırda Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, Zcash, Chainlink ve Decentraland gibi birçok kripto para birimine yönelik yatırım fonları yönetiyor. Bu fonlar sayesinde yatırımcılar, doğrudan kripto para almadan bu varlıklara yatırım yapabilme fırsatı buluyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde Bittensor ve Sui odaklı iki yeni fon daha oluşturarak yatırım yelpazesini genişletmişti. Bununla birlikte Grayscale, Mayıs ayında Near Protocol ve Stacks için başlattığı fonlarla da ürün çeşitliliğini artırmıştı.

Bu son gelişme, Grayscale'in kripto para piyasasındaki çeşitli projelere olan ilgisini ve yatırımcılara sunduğu alternatifleri çoğaltma stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirketin, Blockchain teknolojisinin farklı uygulamalarına yönelik yatırım araçları sunma konusundaki istikrarlı tutumu, sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Grayscale Avalanche Trust ile AVAX yatırımlarında yeni dönem başlıyor - Son Dakika

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