Grayscale Ethereum ve Solana stake getirisini nakit ödeyecek

Şirket, planlanan değişiklikleri 17 Temmuz'da Grayscale Ethereum Staking ETF (ETHE) ile Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) için ayrı dosyalarda açıkladı. Öngörülen tröst düzenlemelerine göre her fon, stake yoluyla elde ettiği Ethereum ya da Solana'yı satacak ve net nakit geliri hissedarlara dağıtacak. Grayscale bu işlemi en az üç ayda bir gerçekleştirecek. Şirket, değişiklikleri 7 Ağustos 2026 dolayında yürürlüğe koymayı bekliyor ancak dosyalarda sabit bir ödeme tarihi veya garantili bir dağıtım tutarı yer almıyor.

Grayscale, dağıtım tutarlarının kesin olarak öngörülemeyeceğini belirtti. Ethereum ve Solana stake ödülleri ağ koşullarına, doğrulayıcı performansına ve stake edilen varlık miktarına göre değişebiliyor. Tröstler, dağıtımı üç aydan daha sık da yapabilecek. Öngörülen anlaşmalar sabit bir takvim ya da yıllık getiri yerine yalnızca asgari bir sıklık belirliyor.

ETHE DAHA ÖNCE HİSSEDARLARA 9,39 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Planlanan çerçeve, ETHE'nin daha önce yaptığı bir nakit dağıtımın ardından geldi. Fon, ocak ayında 6 Ekim ile 31 Aralık 2025 arasında kazanılan Ethereum stake ödüllerini nakde çevirdi. ETHE, hisse başına yaklaşık 0,083 dolar ödedi ve toplam dağıtım yaklaşık 9,39 milyon dolara ulaştı. Bu ödeme, stake ödüllerinin doğrudan ETH dağıtılmadan, borsada işlem gören bir Ethereum ürünü üzerinden nakit olarak nasıl aktarılabileceğini gösterdi. ETHE böylece Ethereum stake gelirini nakit ödemeyle doğrudan yatırımcılara aktaran ilk ABD merkezli spot kripto fonu oldu.

Grayscale, stake özelliğini Ethereum ve Solana ürünlerine 6 Ekim 2025'te eklemiş ve spot kripto fonlarına stake ekleyen ilk ABD fon ihraççısı olmuştu. Fon büyüklükleri de bu adımın ölçeğini ortaya koyuyor. Sektör verilerine göre ETHE haftayı 1,22 milyar dolar net varlıkla, GSOL ise 101,13 milyon dolarla kapattı. Fonların ana sayfalarına göre 17 Temmuz itibarıyla ETHE'nin brüt stake getirisi yüzde 2,67, GSOL'un ise yüzde 6,10 seviyesinde bulunuyor.

DÜZENLEME ABD VERGİ KILAVUZUNA UYUMU AMAÇLIYOR

Grayscale, değişikliklerin fonların stake ödülü kazanırken mevcut vergi statülerini korumasını sağlayan ABD Gelir İdaresi (IRS) kurallarına uyumlu kalmasını amaçladığını belirtti. İlgili düzenleme, uygun bir tröstün net stake ödüllerini dijital varlık olarak ya da satış sonrası nakit olarak dağıtmasına izin veriyor ve en az üç ayda bir tutarlı dağıtım yapılmasını şart koşuyor. Grayscale her iki fon için de nakit seçeneğini tercih etti. Buna göre ETHE Ethereum ödüllerini, GSOL ise Solana ödüllerini satıp kalan geliri dağıtacak. Şirket, değişikliklerin hissedarlara önemli bir zarar vermeyeceğini belirtti, yine de 20 günlük bir bildirim süresi tanıyor.

Dosyalarda ayrıca vergiye ilişkin bir uyarı da yer aldı. Grayscale'e göre nakit alınması, bir hissedarın vergiye tabi geliri ne zaman kaydedeceğini tek başına belirlemiyor. Önerilen yapıda ABD'li yatırımcılar, stake ödüllerindeki paylarını tröst bu ödülleri aldığı anda tanımak zorunda kalabilir. Bu vergi olayı, yatırımcının nakit dağıtımı almasından önce gerçekleşebiliyor. Ayrıca ödemeyi finanse etmek için ETH ya da SOL satışı, hissedarlara aktarılan bir sermaye kazancı veya zararı doğurabiliyor. Grayscale yatırımcılara vergi danışmanlarına başvurmalarını önerdi ve iki ürün için de öngörülen bir getiri paylaşmadı.

BLACKROCK VE KURUMSAL İLGİ STAKE ÜRÜNLERİNE YÖNELİYOR

Ortak ödeme takvimi, ETHE ve GSOL yatırımcılarına her fonun ücret ve giderlerin ardından stake yoluyla ne kadar nakit ürettiğine dair daha net bir kayıt sunacak. Yatırımcılar, Ethereum ve Solana ürünleri arasında dağıtım tutarlarını, ödeme zamanlamasını ve gider kesintilerini karşılaştırabilecek. Yine de sonuçlar, her ağın stake ekonomisine ve tröstlerin doğrulayıcılara yerleştirdiği varlık miktarına bağlı olacak.

Diğer fon yöneticileri de stake temelli kripto ürünlerine yöneldi. BlackRock'ın Ethereum stake ürününün ödülleri aylık ya da en az üç ayda bir dağıtması bekleniyor. Düzenlenmiş stake erişimine kurumsal ilgi de arttı. Mayıs ayında Dartmouth hem bir Solana stake ETF'sinde hem de Grayscale'in Ethereum stake ürününde varlık tuttuğunu açıklamıştı. Grayscale'in yinelenen çerçevesi yürürlüğe girmeden önce tröst değişikliklerini tamamlaması gerekiyor. İlk ödeme tarihleri ve tutarları ise stake ödüllerine, fon giderlerine, ETH ya da SOL satışlarına ve her dönemde uygulanan vergi kurallarına bağlı olarak belirlenecek.