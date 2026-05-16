Güney Kore Blockchain tabanlı menkul kıymet ticaret kuralları için tarih verdi

16.05.2026 13:07
Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Blockchain tabanlı menkul kıymetlerin sermaye piyasası çerçevesine alınmasına hazırlanırken temmuz ayında detaylı tokenize menkul kıymet kurallarını açıklamayı planlıyor. Kuralların hisse senetleri, tahviller ve para piyasası fonlarının tokenizasyonu için bir yol haritası içermesi bekleniyor.

FSC Başkan Yardımcısı Kwon Dae-young kamu-özel sektör tokenize menkul kıymetler konsey toplantısında "Hedefimiz temmuzda bir duyuru yapmak." diyerek yeni kuralların tokenize menkul kıymetlerin "kurumsallaştırılması" için hizmet edeceğini belirtti.

TEMMUZ PAKETİ SERMAYE PİYASALARININ SINIRLARINI TEST EDECEK

Beklenen düzenlemeler arasında tezgâh üstü işlem limitlerinde olası değişiklikler ve bazı kısmi yatırım ürünlerinin benzer dayanak varlıkları havuzlamasına izin veren kurallar da yer alıyor. Temmuz paketi Güney Kore'nin düzenlenmiş sermaye piyasalarını dağıtık defter altyapısına ne kadar açmaya istekli olduğunu gösterecek.

Konsey Mart'ta ihraç, işlem, altyapı ve uzlaşma kurallarını tasarlamak üzere kurulmuştu. Çerçeve 4 Şubat 2027'de tam olarak yürürlüğe girecek değiştirilmiş Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektronik Menkul Kıymetler Kanunu ile hayata geçecek. FSC değişiklikleri ilk kez 15 Ocak 2026'da duyurarak yasa koyuculara bir yıllık hazırlık süresi tanımıştı.

Uygulama Güney Kore'nin tokenize menkul kıymetlerin ihracı, dağıtımı ve ticareti için ilk düzenlenmiş ortamını oluşturacak. Çerçeve Blockchain defterlerini geçerli menkul kıymet kayıtları olarak yasal düzeyde tanıyarak tokenize varlıkları mevcut deneysel aşamadan FSC'nin yetki alanına taşıyacak.

HÜKÜMET VE MERKEZ BANKASI TOKENİZASYONA DESTEK VERİYOR

Güney Kore Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hyun-Song Shin Nisan'daki ilk kamuoyu konuşmasında tokenize mevduatlara destek vermişti. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ise 16 Nisan'da hükümet operasyonel harcamalarında tokenize mevduat kullanacak bir pilot proje açıklamıştı. Projenin tam uygulaması 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlayacak.

