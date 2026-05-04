Güney Kore borsaları kara para aklamayla mücadele kurallarını reddetti
04.05.2026 17:01
Güney Kore'nin kripto para sektörü, önerilen kara para aklamayla mücadele (AML) kural değişikliklerinin operasyonel kaosa yol açacağı uyarısında bulundu. Yeni düzenleme, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının yurt dışı bağlantılı 10 milyon won (yaklaşık 6.800 dolar) ve üzerindeki tüm sanal varlık transferlerini şüpheli işlem olarak raporlamasını öngörüyor.

Ülkedeki borsaları temsil eden Dijital Varlık Borsası İttifakı (DAXA), teklif hakkındaki görüşlerini düzenleyicilere iletti. Görüşler, ülkedeki 27 kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcısının ve beş büyük borsanın (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax) pozisyonunu yansıtıyor.

DAXA, teklifin beş büyük borsadaki şüpheli işlem raporlarını 85 kat artırabileceğini hesapladı. Geçen yılki yaklaşık 63 bin vaka, yeni kuralla 5,4 milyonun üzerine çıkacak. DAXA, bu hacmin pratikte uyumluluğu imkânsız kılacağını savundu. Grup ayrıca müşteri bilgilerinin doğruluğunu teyit etme zorunluluğuna da itiraz etti. DAXA'ya göre alt düzey düzenlemeler, ana yasada açıkça belirtilmeyen yükümlülükler getiriyor.

DÜZENLEME TEMMUZDA KESİNLEŞEBİLİR

Mali Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Mali İstihbarat Birimi (FIU) değişiklikleri 30 Mart'ta önermiş ve 11 Mayıs'a kadar kamuoyu görüşüne açmıştı. Kuralların düzenleyici ve hukuki incelemenin ardından temmuzda kesinleşmesi bekleniyor.

MAHKEMELER DÜZENLEYİCİ YAPTIRIMLARINA FREN KOYDU

Sektörün itirazı, büyük borsaların düzenleyici yaptırımları yargıya taşıdığı bir dönemde geliyor.

Upbit'in işletmecisi Dunamu, 9 Nisan'da üç aylık kısmi faaliyet durdurma cezasını iptal ettirmişti. Ancak Mali İstihbarat Birimi 30 Nisan'da karara itiraz etti.

Bithumb cuma günü Seul İdare Mahkemesi'nden altı aylık kısmi faaliyet durdurma cezasının askıya alınması kararını aldı. Mahkeme, asıl dava sonuçlanana kadar cezanın uygulanmasını durdurdu.

Coinone da üç aylık kısmi faaliyet durdurma ve 5,2 milyar won para cezasına karşı yargıya başvurarak geçici koruma kararı elde etti.

Üç büyük borsanın da ihlal gerekçeleri benzer. Kayıt dışı yabancı sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla yapılan işlemler ve müşteri kimlik doğrulama eksiklikleri tüm vakalarda öne çıkıyor.

