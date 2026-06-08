Güney Kore polisinden Bithumb'a baskın - Son Dakika
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Güney Kore polisinden Bithumb'a baskın

Güney Kore polisinden Bithumb\'a baskın
08.06.2026 18:02
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Güney Kore polisi, bağımsız Milletvekili Kim Byung-gi'nin oğluna yönelik kayırmacılık iddialarını kapsayan soruşturma çerçevesinde kripto para borsası Bithumb'a baskın düzenledi. İddialara göre Kim, oğlunun Bithumb ve Dunamu'da işe alınması için nüfuzunu kullandı.

Baskın, bağımsız Milletvekili Kim Byung-gi'yle ilgili kayırmacılık soruşturmasının bir parçası olarak gerçekleşti. Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre Kim, oğluna Bithumb ve Upbit borsasını işleten Dunamu da dahil olmak üzere birden fazla kripto şirketinde iş imkânı sağlamak için nüfuzunu kullanmaya çalıştı.

Yetkililer, işe alım sürecinde herhangi bir dış baskı veya kayırma olup olmadığını araştırıyor. Kim'in oğlu, Ocak 2025'te Bithumb'da işe başlamış ve yaklaşık altı ay çalışmıştı. İşe alımda kayırmacılık ve nüfuz suistimali iddiaları, siyasetçilerle büyük şirketleri karıştıran skandalların kamuoyu denetimini artırdığı Güney Kore'de siyasi açıdan hassas bir konu olmayı sürdürüyor.

SORUŞTURMA BİTHUMB'UN ÖTESİNE GENİŞLEDİ

Polisin Kim'i birkaç kez sorguladığı ve milletvekilinin siyasi konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını incelemeyi sürdürdüğü belirtildi. İddialar, Kim'in ülkenin finansal düzenleyicisini denetleyen Ulusal Meclis Siyasi İşler Komitesi'nde görev yaptığı sırada oturumlarda defalarca Dunamu'yu hedef alan sorular yöneltmesiyle genişledi. Bu durum, milletvekilinin oğlunun çalıştığı şirketi destekleyip desteklemediği sorusunu gündeme getirdi.

Polis, soruşturma kapsamında daha önce de adımlar atmıştı. Şubat'ta kripto borsalarının yöneticileri tanık olarak ifadeye çağrılmış, öncesinde Bithumb'un genel merkezi ile Bithumb Financial Tower'da arama ve el koyma gerçekleştirilmişti. Nisan'da soruşturma, Bithumb'la bağlantılı kişilerin dinlenmesiyle sürmüştü. Kim de aynı ay, aday gösterme rüşveti, oğluyla ilgili işe alım kayırmaları ve bir üniversite yatay geçişine ilişkin talepler dahil 13 ayrı iddia kapsamında sorgulanmıştı. Altıncı kez ifade veren Kim, suçsuz bulunacağından emin olduğunu söyledi. Yetkililer yeni bir çağrı planlanıp planlanmadığını açıklamadı.

BİTHUMB DÜZENLEYİCİ BASKISI ALTINDA

Bithumb, kayırmacılık soruşturmasından bağımsız olarak Güney Kore'de kara para aklamayı önleme (AML) ve uyum eksiklikleri nedeniyle de düzenleyici incelemeyle karşı karşıya kaldı. Finansal düzenleyiciler, 2025'teki denetimlerin ardından Mart'ta borsaya 24,5 milyon dolar para cezası ve altı aylık kısmi faaliyet durdurma kararı verdi. Yaptırım, müşterini tanı (KYC) ve kara para aklama kurallarındaki eksikliklere dayandı ve yeni kullanıcı kabulüne ilişkin bazı hizmet kısıtlamalarını da kapsadı.

Nisan sonunda bir Güney Kore mahkemesi, Bithumb'un düzenleyicinin kararına itiraz etmesinin ardından faaliyet durdurma emrinin uygulanmasını geçici olarak durdurdu. Böylece hukuki süreç devam ederken yaptırım askıya alındı. Bithumb, konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore polisinden Bithumb'a baskın - Son Dakika

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