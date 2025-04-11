Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi

Morpho Labs'ın DeFi protokolü beklenmedik bir güvenlik açığı nedeniyle siber saldırıya uğradı. Kötü niyetli bir bilgisayar korsanı 2,6 milyon dolarlık kripto varlığı ele geçirmeye çalışırken beyaz şapkalı bir MEV operatörü devreye girdi. Sorumlu ekip, muhtemel kayıpları önlemek amacıyla zafiyeti kısa sürede tespit ederek müdahalede bulundu.

2,6 Milyon Dolar Değerindeki Dijital Varlıklar Korundu

Sektöre yakın uzmanlar, Morpho Labs'ın söz konusu protokolünde yapılan ön uç güncellemesinin ardından saldırıya imkân tanıyan bir zafiyet oluştuğunu belirtti. Bu durumu fırsat bilen kötü niyetli bir bilgisayar korsanı, 2,6 milyon dolar değerindeki kripto varlığı kendi hesabına aktarmayı hedefledi. Ne var ki anonim kimliğini koruyan beyaz şapkalı bir MEV operatörü, işlemi önden yürütme yöntemiyle ele geçirilen fonlara müdahale etti ve varlıklar saldırganın kontrolünden çıkarıldı.

Altyapıyı yöneten ekip, açığa sebep olan güncellemeyi geri çekerek sistemi eski hâline döndürdüğünü açıkladı. Soruna yol açan kod değişikliğinin iptal edilmesiyle platformun normal işleyişine döndüğünü belirten ekip üyeleri, kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek olmadığını vurguladı. Fonların son durumuyla ilgili net bir bilgi paylaşılmazken uzmanlar, beyaz şapkaların kripto ekosistemindeki kritik rolüne bir kez daha dikkat çekti.

Geçmişte de benzer olaylarda beyaz şapkalı aktörlerin kayıp fonları güvenceye aldığını hatırlatan sektör temsilcileri, DeFi projelerinin güvenlik tedbirlerini daima güncel tutması gerektiğini ifade etti. Morpho Labs ekibi, yaşanan olaya dair kapsamlı bir raporu yakında yayımlayacağını duyurdu.