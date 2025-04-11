Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi

Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi

Morpho Labs'ın merkeziyetsiz finans protokolündeki bir güvenlik açığı kullanılarak çalınmaya çalışılan 2,6 milyon dolar değerindeki kripto varlık, c0ffeebabe.eth adlı etik bir MEV operatörü tarafından önlendi ve güvence altına alındı.

11.04.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Morpho Labs'ın DeFi protokolü beklenmedik bir güvenlik açığı nedeniyle siber saldırıya uğradı. Kötü niyetli bir bilgisayar korsanı 2,6 milyon dolarlık kripto varlığı ele geçirmeye çalışırken beyaz şapkalı bir MEV operatörü devreye girdi. Sorumlu ekip, muhtemel kayıpları önlemek amacıyla zafiyeti kısa sürede tespit ederek müdahalede bulundu.

2,6 Milyon Dolar Değerindeki Dijital Varlıklar Korundu

Sektöre yakın uzmanlar, Morpho Labs'ın söz konusu protokolünde yapılan ön uç güncellemesinin ardından saldırıya imkân tanıyan bir zafiyet oluştuğunu belirtti. Bu durumu fırsat bilen kötü niyetli bir bilgisayar korsanı, 2,6 milyon dolar değerindeki kripto varlığı kendi hesabına aktarmayı hedefledi. Ne var ki anonim kimliğini koruyan beyaz şapkalı bir MEV operatörü, işlemi önden yürütme yöntemiyle ele geçirilen fonlara müdahale etti ve varlıklar saldırganın kontrolünden çıkarıldı.

Altyapıyı yöneten ekip, açığa sebep olan güncellemeyi geri çekerek sistemi eski hâline döndürdüğünü açıkladı. Soruna yol açan kod değişikliğinin iptal edilmesiyle platformun normal işleyişine döndüğünü belirten ekip üyeleri, kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek olmadığını vurguladı. Fonların son durumuyla ilgili net bir bilgi paylaşılmazken uzmanlar, beyaz şapkaların kripto ekosistemindeki kritik rolüne bir kez daha dikkat çekti.

Geçmişte de benzer olaylarda beyaz şapkalı aktörlerin kayıp fonları güvenceye aldığını hatırlatan sektör temsilcileri, DeFi projelerinin güvenlik tedbirlerini daima güncel tutması gerektiğini ifade etti. Morpho Labs ekibi, yaşanan olaya dair kapsamlı bir raporu yakında yayımlayacağını duyurdu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kripto Para, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik

15:45 İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
12:58 “Gençlik nereye gidiyor“ dedirten bir görüntü daha Döverek tek tek özür dilettiler "Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha! Döverek tek tek özür dilettiler
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:59 CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 16:14:24. #7.13#
SON DAKİKA: Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement