Hong Kong stablecoin lisansları için tarih verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Hong Kong stablecoin lisansları için tarih verdi

Hong Kong stablecoin lisansları için tarih verdi
07.07.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong, ağustos ayında yürürlüğe girecek stablecoin lisanslama rejimi ile bu yıl ilk lisansları vermeyi planlıyor. Mali Hizmetler Sekreteri Christopher Hui, lisans sayısının tek haneli rakamda kalacağını belirtti. Şehir, sınır ötesi ödemelerdeki zorlukları çözmek için stablecoinleri etkili araç olarak görüyor ve kalite odaklı yaklaşım benimsiyor.

Hong Kong'un kripto para düzenlemelerinde attığı adımlar, Asya'nın finansal merkezlerinde yaşanan rekabetin önemli bir göstergesi haline geldi. Yerel gazete Ming Pao ile yapılan röportajda Christopher Hui, stablecoinlerin gerçek ekonomideki sorunları ele alması gerektiğini vurguladı. Özellikle yuan destekli stablecoinler konusunda artan ilgi, JDcom ve Ant Group gibi Çinli teknoloji devlerinin lobi faaliyetleriyle destekleniyor.

Çinli Teknoloji Devleri Yuan Stablecoin İçin Baskı Yapıyor

Hong Kong Mali Hizmetler ve Hazine Sekreteri Christopher Hui, Ming Pao gazetesine verdiği demeçte stablecoin lisanslama rejiminin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini doğruladı. Hui, yetkililerin bu yıl içinde lisans vermeyi hedeflediğini ancak verilecek lisans sayısının "tek haneli rakamda" kalacağını belirtti.

Sekreter, stablecoinlerin özellikle sınır ötesi ödemelerde yaşanan zorluklara odaklanması gerektiğini vurguladı. Hui, "Yerel para birimlerinin yüksek risk taşıdığı veya yerel finansal sistemin yeterince gelişmediği durumlarda sınır ötesi ödemeler için belirli zorluklar yaratıyor." dedi.

Yaklaşan lisanslama rejimi başlangıçta Hong Kong dolarına sabitlenmiş stablecoinler için tasarlanmış olsa da Çin dışında işlem gören yuan yuan sabitlenen stablecoinlerin olasılığı yerel kripto endüstrisinde sıcak bir konu haline geldi. Çinli teknoloji devleri JDcom ve Ant Group, Reuters'e göre Çin merkez bankasını ana kara dışında yuan tabanlı yuan tabanlı stablecoinleri onaylaması için lobi yapıyor.

Hui, potansiyel bir stablecoin başka bir yargı yetkisinden para birimi içeriyorsa ilgili yetkililerle görüşme yapılması gerektiğini ifade etti. Mevcut düzenleyici çerçeve, yasal ödeme aracı ile desteklendiğinde stablecoin ihracına izin veriyor ancak hangi para birimlerinin destek varlıkları olarak hizmet edebileceğini açıkça kısıtlamıyor.

Hong Kong'un stablecoin lisanslama girişimi, ABD'deki düzenleyici gelişmelerle aynı zamana denk geliyor. Geçen ay ABD Senatosu GENIUS stablecoin yasa tasarısını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Başkan Donald Trump da Kongre'yi yasayı geçirmeye teşvik etti.

Hong Kong Para Otoritesi geçen yıl başlattığı stablecoin sandbox programına Standard Chartered Bank, Animoca Brands, Hong Kong Telecommunications, JD Coinlink ve RD InnoTech gibi önemli firmalar katıldı. Ana kara Çin'in kripto ticareti ve madenciliği yasağını sürdürmesine rağmen Hong Kong kripto işletmelerini karşılama konusunda tam tersi bir duruş sergiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Standard Chartered Bank, Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto Para, Blockchain, Hong Kong, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Hong Kong stablecoin lisansları için tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
TOBB’un “Nefes Kredisi“ KOBİ’ler için bu hafta başlıyor 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL
Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arsenalli yıldız Trossard’dan Fenerbahçe için flaş hamle Arsenalli yıldız Trossard'dan Fenerbahçe için flaş hamle
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
’’Yeni futbol aklımız o’’ denmişti Fenerbahçe’de sürpriz istifa ''Yeni futbol aklımız o'' denmişti! Fenerbahçe'de sürpriz istifa
Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı
Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı

11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
11:04
Pençe Kilit bölgesinde metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi.
Pençe Kilit bölgesinde metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi.
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:49
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
17:45
Aydın orman yangını çıktı
Aydın orman yangını çıktı
17:23
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
17:21
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
17:10
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli
Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
16:48
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
16:27
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
15:58
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
15:39
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 11:33:28. #7.12#
SON DAKİKA: Hong Kong stablecoin lisansları için tarih verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.