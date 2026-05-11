İngiltere Merkez Bankası Başkanı: "Stablecoin kurallarında ABD ile hesaplaşma kaçınılmaz"

11.05.2026 13:28
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey küresel düzenleyicilerin stablecoin kurallarında ABD ile "hesaplaşmak" zorunda kalacağını söyledi. Bailey stablecoinlerin küresel ödeme altyapısının parçası olabilmesi için uluslararası standartların zorunlu olduğunu vurguladı.

Bailey "Stablecoinlerin küresel ödeme mimarisinin parçası olmasını istiyorsak uluslararası standartlar olmadan işe yaramayacaklar." dedi. Finansal İstikrar Kurulu başkanlığını da yürüten Bailey stablecoinleri finansal istikrar için potansiyel tehdit olarak değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump kripto sektörünü ABD'ye çekmeyi hedefliyor ve GENIUS Act ile stablecoin ihraççılarına düzenleyici çerçeve sağladı. Diğer ülkelerin düzenleyicileri ise stablecoinleri bankacılık sistemine göre daha hafif düzenlenen ve sistemik risk yaratabilecek bir alternatif olarak görüyor. Stablecoin piyasasının toplam değeri 317 milyar doları aşıyor ve en büyük stablecoinler ABD doları destekli tokenlerden oluşuyor.

STABLECOİNLERİN NAKİTE ÇEVRİLEBİLİRLİĞİ ENDİŞE YARATIYOR

Bailey bazı stablecoinlerin kripto borsası olmadan nakde çevrilemeyebileceğinden endişe duyduğunu belirtti. Bu durum değişen piyasa koşullarında likiditesi sınırlayabilir.

İngiltere Merkez Bankası başkanı stablecoinlerin sınır ötesi ödemelerde yaygın kullanılması halinde nakde çevrilmesi zor ABD doları tokenlerinin İngiltere gibi güçlü dönüştürme yasaları planlayan ülkelere akabileceğini uyardı. "Bir stablecoinde panik yaşanırsa ne olacağını biliyoruz. Hepsi buraya gelirdi." dedi.

ABD'DE STABLECOIN GETİRİSİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

ABD bankacılık grupları Kongre'ye benzer endişeler iletti ve kripto borsaları gibi üçüncü taraf platformların stablecoinler üzerinden getiri ödemesi yapmasının yasaklanmasını talep etti. Kripto ve bankacılık grupları aylarca süren müzakerelerin ardından yasak konusunda anlaşmaya varamadı.

Bu ayın başında yayımlanan yasa taslağının son versiyonu âtıl bakiyelerdeki stablecoin ödüllerini yasaklarken kripto platformlarına "diğer müşteri ödül biçimleri sunma" izni veriyor. Senato Bankacılık Komitesi ocakta süresiz ertelediği oylamayı perşembe gününe yeniden takvime aldı.

