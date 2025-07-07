Japon devi Metaplanet'ten 238 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi

Kurumsal Bitcoin kabulünün güçlü bir temsilcisi olan Metaplanet, strateji değişikliğinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Şirket, 2027 yılı sonuna kadar 210.000 Bitcoin'den fazla tutma hedefi belirlerken, ikinci çeyrekte yüzde 42,4'lük büyüme kaydetmişti.

Metaplanet Bitcoin Rezervini 15.555 BTC'ye Çıkardı

Bitcointreasuriesnet verilerine göre Metaplanet, 15.555 Bitcoin ile halka açık kurumsal Bitcoin sahipleri arasında beşinci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde Michael Saylor'ın Strategy'si 597.325 Bitcoin ile liderliğini sürdürüyor.

Metaplanet'in Bitcoin temelli operasyonları güçlü gelir büyümesi yaşadı. Geçen hafta yayınlanan üç aylık açıklamasına göre bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,1 milyar yen gelir elde ederek yıllık bazda yüzde 42,4 artış gerçekleştirdi.

CEO Simon Gerovich geçen Çarşamba X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada "Bu hızlanan büyüme, stratejimizin gücünü doğruluyor. Bitcoin standardında sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve operasyonel olarak verimli bir iş inşa etmek." dedi.