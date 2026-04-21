Japon devlet tahvilleri Blockchain\'de yeni döneme giriyor

21.04.2026 20:13
Japan Exchange Group bünyesindeki Japan Securities Clearing Corporation (JSCC), Mizuho, Nomura ve Digital Asset ile ortaklaşa Japon devlet tahvillerini Blockchain üzerinde teminat olarak test etmeye başladı. Kavram kanıtlama çalışması, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'nın (FSA) ödeme inovasyonu girişimi kapsamında yürütülüyor.

Salı günü yayımlanan ortak açıklamaya göre proje, birden fazla kurumun mevcut sistemlerini Canton Network üzerinde entegre ederek Japon devlet tahvillerinin (JGB) transfer ve yönetimini test edecek. Gerçek zamanlı teminat işlemlerinin uygulanabilirliği incelenirken ilgili finansal araçlar ve borsa mevzuatıyla uyumluluğun sağlanması da hedefleniyor. Takas kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve diğer piyasa katılımcılarını kapsayan sınır ötesi senaryolar da kapsamda yer alıyor.

ABD VE GÜNEY KORE HAMLELERİYLE ARTAN BASKI

Ortaklar, JGB teminat yönetiminin "acil bir öncelik" haline geldiğini vurguladı. Başta ABD olmak üzere yurt dışı piyasalar, benzer altyapıyı hayata geçirmede hız kazanıyor. ABD'de Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), takas birimine ait Hazine bonolarının dijital temsillerini Blockchain'e taşıma testine başladı.

Güney Kore'de de benzer adımlar atıldı. Ripple, tokenlaştırılmış devlet tahvili işlemlerini hayata geçirmek amacıyla Kyobo Life Insurance ile iş birliği kurdu. Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ise resmi harcamalar için Blockchain tabanlı mevduat tokenlarını test eden ayrı bir pilot proje başlattı.

