Japonya kripto-gayrimenkul işlemlerini düzenliyor - Son Dakika
Japonya kripto-gayrimenkul işlemlerini düzenliyor

Japonya kripto-gayrimenkul işlemlerini düzenliyor
29.04.2026 09:05
Japonya'nın finans, emniyet ve gayrimenkul düzenleyicileri, kripto varlıkların mülk alım satımında kara para aklama amacıyla kullanılabileceğini belirterek sektöre ortak bir yönlendirme yayımladı. Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı, Ulusal Polis Ajansı ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan belge, Japonya Kripto Para İşletmeleri Birliği başta olmak üzere çeşitli ulusal gayrimenkul federasyonlarına iletildi.

Belgede "ulusal sınırlar ötesinde anlık transfer özelliği taşıyan kripto varlıkların, gayrimenkul işlemlerinde kara para aklama amacıyla kullanılma riski yüksek olarak değerlendirildiği" vurgulandı. Gayrimenkul acentelerine, kripto içeren işlemlerde 'Suç Gelirlerinin Transferini Önleme Yasası' kapsamında müşteri durum tespiti yapması, düzenleyicilere şüpheli işlem bildirimi göndermesi ve suç faaliyeti şüphesi oluşması halinde polisi bilgilendirmesi istendi.

Yönlendirme ayrıca müşteri adına kripto-fiat dönüşümü yapılmasının 'Ödeme Hizmetleri Yasası' kapsamında kayıt gerektiren "kripto varlık borsa işletmeciliği" sayılabileceğini ve kayıtsız yürütülmesi halinde yasal risk doğurabileceğini hatırlattı. Kripto borsalarına, mülk satış bedelini kripto olarak alan ve ardından finansal geçmişiyle orantısız büyük işlem gerçekleştirmeye çalışan müşterilere dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu. Japon Döviz ve Dış Ticaret Yasası kapsamında ise yurt dışından 30 milyon yen değerini (yaklaşık 180.000 dolar) aşan kripto transferlerinde yetkililere ödeme bildirimi yapılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

JAPONYA KRİPTOYU FİNANSAL ARAÇ OLARAK SINIFLANDIRDI

Bu adım, Japonya'nın kripto alanındaki düzenleyici çerçevesini genişlettiği bir dönemde geldi. Nisan ayı başında ülke, kripto varlıkları finansal araç olarak sınıflandıran bir yasal düzenlemeyi onayladı. Düzenleme, açıklanmamış bilgilere dayalı içeriden işlem ve piyasa manipülasyonunu yasaklıyor. Kripto ihraççılarına yıllık kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu getiriyor. Kayıtsız kripto borsaları için yaptırımlar ağırlaştırılırken hükümet geçen yıl kripto kârları üzerindeki vergi oranını yüzde 20 düz vergiyle sınırlandırma planlarını da gündeme taşımıştı.

Son Dakika Kripto Para Japonya kripto-gayrimenkul işlemlerini düzenliyor - Son Dakika

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

09:12
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz
08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
01:20
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
SON DAKİKA: Japonya kripto-gayrimenkul işlemlerini düzenliyor - Son Dakika
