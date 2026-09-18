Japonya'nın faiz hamlesi Bitcoin'i nasıl etkiledi? - Son Dakika
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Japonya'nın faiz hamlesi Bitcoin'i nasıl etkiledi?

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Japonya\'nın faiz hamlesi Bitcoin\'i nasıl etkiledi?
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Japonya Merkez Bankası politika faizini 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarırken Bitcoin 78 bin doların üzerinde işlem gördü. Büyük ölçüde beklenen kararın ardından yenin zayıflaması, piyasanın ilk tepkisinde öne çıktı.

Banka, 18 Eylül Cuma günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükseltti. Dokuz üyeli kurulda yedi kişi artışı desteklerken iki kişi karşı oy kullandı. Böylece Japonya, haziran ayından bu yana ikinci kez faiz artırdı.

Kararın hemen ardından dolar/yen paritesi yaklaşık 156,20'den 156,70'e çıktı. Doların yen karşısında değer kazanması, Japon para biriminin faiz artışına rağmen zayıfladığını gösterdi. Bitcoin ise karar sonrasındaki işlemlerde 77 bin 400 dolar çevresine yükseldi ve ilerleyen saatlerde 78 bin doları aştı.

Faiz artışının önceden büyük ölçüde fiyatlanması, kurulda iki üyenin karşı oy kullanması ve daha hızlı sıkılaşma yönünde güçlü bir mesaj verilmemesi yenin ilk tepkisinde etkili oldu. Banka, ekonomik faaliyet ve fiyatların görünümüne bağlı olarak faiz artırmayı sürdüreceğini bildirdi. Sonraki adım için tarih veya artış miktarı açıklamadı.

YENİN ZAYIFLAMASI İLK TEPKİDE ÖNE ÇIKTI

Japonya'daki düşük faizler, uzun yıllar yatırımcıların yen borçlanarak daha yüksek getiri sunan varlıklara yönelmesini kolaylaştırdı. Faiz artışı bu işlemlerin finansman maliyetini yükseltiyor. Yenin hızla değer kazanması da borcun geri ödenmesini pahalılaştırarak yatırımcıları ellerindeki varlıkları satmaya zorlayabiliyor.

Cuma günkü ilk hareket bu yönde gelişmedi. Yen zayıflarken Bitcoin yükselişini korudu. Yine de Bitcoin'deki toparlanma karar öncesinde başlamıştı. ABD'deki fon hareketleri, tahvil getirileri ve petrol fiyatları da aynı dönemde piyasaların gündeminde yer aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), 16 Eylül'de politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Japonya'nın son artışına rağmen iki ülkenin faizleri arasında 2,5-2,75 puanlık fark bulunuyor. Japonya Merkez Bankasının sonraki adımları, yenle borçlanan yatırımcıların maliyetleri açısından önemini koruyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 78 bin 263 dolardan işlem görüyor.

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