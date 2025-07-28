Jeopolitik kriz altın destekli kripto paraları zirveye taşıdı - Son Dakika
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Jeopolitik kriz altın destekli kripto paraları zirveye taşıdı

28.07.2025 11:41
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Tether Gold rezervleri 7,66 ton altınla 800 milyon doları aştı. Merkez bankaları 2024'te üçüncü yıl üst üste 1.000 metrik tonun üzerinde altın biriktirirken XAUt tokenı yüzde 40 değer kazandı. Jeopolitik belirsizlik ve enflasyon endişeleri güvenli liman talebini artırırken Blockchain teknolojisi altın yatırımını dijitalleştiriyor.

Küresel ekonomik belirsizlik ortamında altın talebi rekor seviyelere ulaşırken, dijital altın tokenları da bu yükselişten güçlü şekilde faydalanıyor. World Gold Council verilerine göre kurumsal yatırımcılar 2024'ün ikinci yarısında altın ETF'lerine milyarlarca dolar yönlendirdi. Bu durum, geleneksel güvenli liman varlığı olan altının Blockchain teknolojisiyle hızlandırarak kripto yatırımcıları için yeni fırsatlar yaratıyor.

Dijital Altın XAUT Merkez Bankalarının Etkisiyle Rekor Kırıyor

İkinci çeyrek sonunda Tether Gold'un fiziksel rezervleri BDO Italia tarafından doğrulanan onay belgesine göre 7,66 ton ince troy ons altına ulaştı. Bu rezerv, dolaşımdaki 259.000'den fazla XAUt tokenını destekleyerek varlığa 800 milyon doları aşan toplam piyasa değeri kazandırdı.

Tether Gold'un fiyatı, troy ons başına 3.400 doların hemen altında işlem gören fiziksel altının piyasa değerini yakından takip ediyor. XAUt, sarı metalin zamansız çekiciliğini Bitcoin ile yaygın olarak ilişkilendirilen taşınabilirlik, bölünebilirlik ve kullanılabilirlik özellikleriyle birleştirerek altını etkin bir şekilde Blockchain'e getiriyor.

World Gold Council'a göre küresel merkez bankaları 2024'te 1.000 metrik tonun üzerinde külçe biriktirdi ve bu kilometre taşını aşan üçüncü ardışık yılı işaretledi. WisdomTree'de küresel araştırma başkanı Christopher Gannatti, merkez bankalarının hızlı altın biriktirme hızı hakkında "Bu normal değil. Onlarca yıldır merkez bankaları altının net satıcılarıydı. Şimdi yeniden stokluyorlar." açıklamasında bulundu.

Kurumsal yatırımcılar da benzer strateji izleyerek 2024'ün ikinci yarısında altın borsada işlem gören fonlara milyarlarca dolar döktü. Bu ivme 2025'e taşındı ve yılın ilk yarısı WGC verilerine göre beş yılın en büyük altın ETF girişlerine tanık oldu. Altın ETF'leri ilk altı ay boyunca 38 milyar dolarlık giriş kaydetti ve toplu rezervleri 397,1 metrik ton fiziksel külçe artırdı.

Artan talep, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı dahil olmak üzere artan jeopolitik ve ekonomik endişeler tarafından yönlendirildi. Ekonomist Peter Schiff, altının çekiciliğinin temel itici gücü olarak kalıcı enflasyon risklerini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonist baskılar yeniden ortaya çıktı ve ABD merkez bankası, tarifeler üretici ve tüketiciler için maliyetleri artırdıkça yılın ikinci yarısında fiyat artışlarının hızlanmasını bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

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