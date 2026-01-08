JPM Coin Canton ağında işlem görecek - Son Dakika
JPM Coin Canton ağında işlem görecek

08.01.2026 11:14
JPMorgan'ın dijital ödeme birimi Kinexys, kurumsal müşteriler için geliştirdiği JPM Coin'i Canton ağına taşıyor. Base entegrasyonundan sonra gelen bu ikinci genişleme, bankanın Blockchain tabanlı finansal işlemlerdeki varlığını güçlendiriyor.

JPMorgan, dijital varlık stratejisinde önemli bir adım daha attı. Bankanın Blockchain birimi Kinexys, JPM Coin'i kurumsal finans için tasarlanan izinsiz Katman 1 ağı Canton Network'e taşıdı. Bu hamle, JPM Coin'in Kasım 2025'te Coinbase destekli Ethereum Katman 2 çözümü Base üzerinde başlatılmasının ardından gerçekleştirilen ikinci ağ genişlemesi oldu.

KURUMSAL YATIRIMCILAR İÇİN STABİLCOİN ALTERNATİFİ

JPM Coin, JPMorgan tarafından çıkarılan ve bankada tutulan ABD doları mevduatlarını temsil eden bir mevduat tokenı olarak faaliyet gösteriyor. Token, kurumsal müşterilere stablecoin yerine banka güvenceli bir alternatif sunarak anlık, 7/24 eşler arası transferler ve uzlaşmalar gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Kinexys Küresel Eş Başkanı Naveen Mallela, açıklamasında "Bu iş birliği, sektörü halka açık Blockchain ağlarında işlem yapma konusunda ileriye taşıyor. JPM Coin'i Canton'a getirerek verimliliği artırabilir ve likiditeyi açığa çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

CANTON NETWORK'ÜN ARKASINDAKİ FİNANS DEVLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Canton Network, Blockchain altyapı şirketi Digital Asset tarafından geliştirilen ve Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Börse ile BNY Mellon gibi finansal kuruluşların desteklediği bir ağ. Platform, düzenleyici ve operasyonel ihtiyaçlar için "yapılandırılabilir gizlilik" sunuyor.

2024'te piyasaya sürülen ve bağımsız Canton Foundation tarafından yönetilen ağ, DTCC'nin ABD Hazine tahvillerini tokenleştirmeye yönelik sınırlı pilot çalışması da dahil olmak üzere birçok büyük kurumsal Blockchain deneyine ev sahipliği yapıyor. Digital Asset, Haziran ayında DRW Venture Capital ve Tradeweb Markets liderliğinde 135 milyon dolarlık yatırım topladı ve ağda BNP Paribas, DRW ve Goldman Sachs gibi firmaların dahil olduğu yaklaşık 400 ekosistem katılımcısı bulunduğunu belirtiyor.

