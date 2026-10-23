JPMorgan fonlarını Solana\'ya açtı

J.P. Morgan Asset Management, MONY ve JLTXX adlı fonlarının Solana üzerinden kullanılabildiğini duyurdu. Yatırımcılar Morgan Money aracılığıyla fon payı alabiliyor ve paylarını iade ederek nakde dönebiliyor. İşlemler sonucunda oluşan token bakiyeleri, yatırımcıların Blockchain adreslerine gönderiliyor.

Genişleme, fon paylarının dijital olarak temsil edilmesini ve Solana ağı üzerinden kullanılmasını kapsıyor. Ürünler, doğrudan SOL satın almaya yönelik yatırım fonları olarak sunulmuyor.

İKİ FON FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİYOR

MONY, nitelikli yatırımcılara dolar cinsinden getiri elde etme imkânı sunmak üzere kurulan özel bir fon olarak faaliyet gösteriyor. Aralık 2025'te kullanıma açılan ürün, Solana desteğiyle erişilebildiği ağları genişletiyor.

JLTXX ise ABD'de kayıtlı, kamu borçlanma araçlarına odaklanan bir para piyasası fonu niteliği taşıyor. Şirket, ürünün yatırım yapısının GENIUS Act kapsamındaki stablecoin ihraççılarını destekleyecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Böylece iki fon, kurumsal nakit yönetiminin yanında stablecoin rezervlerinin değerlendirilmesine de hizmet ediyor.

J.P. Morgan Asset Management'ın ürün, dijital varlıklar ve tokenizasyon alanlarından sorumlu yöneticisi Paul Przybylski, müşterilerinin birden fazla ağda faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Przybylski, Solana desteğinin stablecoin ihraççılarına ve kurumsal yatırımcılara kullandıkları ağlar üzerinden aynı fonlara erişim sağladığını belirtti.

ERİŞİM NİTELİKLİ YATIRIMCILARLA SINIRLI

Solana'nın halka açık bir ağ olması, fonların tüm kullanıcılara sunulduğu anlamına gelmiyor. Şirketin duyurusu, ABD'de gerekli yatırımcı koşullarını karşılayan kişileri ve kurumları kapsıyor. Morgan Money, bu yatırımcıların fon işlemlerini tek platformdan yürütmesini sağlıyor.

Fonlar pay başına 1 dolarlık değeri korumayı hedefliyor. Şirket, bu hedefin garanti edilmediğini ve yatırımların banka mevduatı sayılmadığını açıklıyor. Fonlar, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu veya başka bir devlet kurumu tarafından sigortalanmıyor.

Duyuruda iki fonun Solana üzerindeki varlık büyüklüğü veya bu ağa aktarılan yatırım tutarı paylaşılmadı.