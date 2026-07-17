JPMorgan Strategy'nin nakit rezervini Bitcoin için olumlu buldu - Son Dakika
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JPMorgan Strategy'nin nakit rezervini Bitcoin için olumlu buldu

JPMorgan Strategy\'nin nakit rezervini Bitcoin için olumlu buldu
17.07.2026 11:48
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JPMorgan analistlerine göre Strategy'nin son dönemde artırdığı nakit rezervi ve Bitcoin vadeli işlemlerine gelen pozitif akışlar, Bitcoin görünümü için cesaret verici işaretler. Analistler bu değerlendirmeyi, spot Bitcoin borsa yatırım fonu akışlarının dalgalı seyretmesine rağmen yaptı.

Genel müdür Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, çarşamba günkü raporda spot Bitcoin ETF akışlarının son haftalarda düzensiz olduğunu, geçen haftaki girişlerin bu hafta çıkışlarla yer değiştirdiğini belirtti. Buna karşın Strategy'ye bağlı kaldıraçlı ETF'lere gelen akışların son yedi haftada daha istikrarlı ve pozitif kaldığını vurguladılar. Analistlere göre büyük ölçüde bireysel yatırımcılara bağladıkları bu alım, Strategy'nin hisse fiyatını desteklemiş ve adi hissenin şirketin Bitcoin varlığının net varlık değerinin altında işlem görmesini engellemiş olabilir.

Aynı dönemde Strategy, dolar rezervini 2,55 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkardı. Bu tutar yaklaşık 20 aylık imtiyazlı hisse temettü ödemesine denk geliyor. Analistler bu tabloyu Bitcoin görünümü için cesaret verici bir işaret olarak nitelendirdi. Ekip daha önce de Strategy'nin, temettü ödemelerini iki ila üç yıl karşılayacak kadar dolar rezervi oluşturarak gelecekte Bitcoin satmak zorunda kalma endişelerini hafifletebileceğini söylemişti.

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Analistler, Strategy'nin nakit birikiminin Bitcoin yatırımcıları arasındaki havayı doğrudan iyileştirip iyileştirmediğini belirlemenin güç olduğunu söyledi. Yine de spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışlara rağmen Bitcoin vadeli işlemlerinin bu hafta pozitif akış kaydetmesini olumlu buldular. Bu pozitif akış momentumu, hem Chicago Ticaret Borsası Bitcoin vadeli işlemlerinde hem de sürekli vadeli işlemlerde görüldü. Analistlere göre bu piyasalar, bireysel yatırımcılardan çok kurumsal yatırımcıların yönlendirmesiyle hareket ediyor.

Analistler geçen hafta, Strategy'nin Bitcoin için asıl yapısal tehdit olmadığını belirtmişti. Ekibe göre daha büyük risk, halka açık blok zincirlerine ve tokenlerine katkı sağlamayan izinli sistemler üzerinden blok zinciri teknolojisinin yaygınlaşmasından geliyor.

STRATEGY UZUN VADEDE BİTCOİN ALMAYI SÜRDÜRECEK

Strategy'nin üst yöneticisi Phong Le, şirketin uzun vadede Bitcoin almayı sürdürmeye kararlı olduğunu ve öngörülebilir gelecekte en büyük alıcı kalmayı hedeflediğini söyledi. Le, hiçbir yere gitmediklerini belirtti. Yönetici ayrıca bilançoları konusunda kendilerini çok güvende hissettiklerini, borçla ilgili riskleri ancak Bitcoin 8 bin ile 10 bin dolar dolayına gerilerse değerlendireceklerini ifade etti. Le, sürekli imtiyazlı hisse STRC'nin 100 dolarlık nominal değerine dönmesi halinde daha fazla ihraç yapmayı, gelirle Bitcoin alıp dolar rezervini büyütmeyi planladıklarını da ekledi.

Bitcoin, bu değerlendirmelerin yapıldığı sırada son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 64.250 dolar dolayında işlem gördü.

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SON DAKİKA: JPMorgan Strategy'nin nakit rezervini Bitcoin için olumlu buldu - Son Dakika
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