JPMorgan'dan Hyperliquid uyarısı: Rekabet baskısı büyüyor - Son Dakika
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JPMorgan'dan Hyperliquid uyarısı: Rekabet baskısı büyüyor

JPMorgan\'dan Hyperliquid uyarısı: Rekabet baskısı büyüyor
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ABD'li banka JPMorgan'a göre Hyperliquid'in HYPE tokenına dayalı ETF'lere girişler, mayıs ve haziranda yaşanan sıçramanın ardından büyük ölçüde durdu. Banka, gerilemenin platformun rekabet görünümüne dair artan endişeleri yansıttığını belirtti.

JPMorgan analistleri, Hyperliquid ETF'lerinin mayıs ve haziranda yönetilen varlıklarına oranla Bitcoin dışı kripto fonları arasında en yüksek girişleri kaydettiğini, ancak bu ivmenin temmuz ve ağustos başında zayıfladığını bildirdi. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, "Hyperliquid gibi merkeziyetsiz platformların pazar payı önünde ciddi zorluklar görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hyperliquid, bu yıl kripto piyasasının en hızlı büyüyen projelerinden biri oldu. HYPE tokenı, yatırımcıların platformdaki merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemlere yönelmesiyle yükseldi. Hızlı büyüme, Hyperliquid'i Bitcoin ve Ethereum dışındaki en büyük kripto ekosistemlerinden birine dönüştürdü ve kurumsal sermaye, şirket hazineleri ile ETF ihraççılarını çekti.

DÜZENLEMEYE TABİ BORSALAR REKABETİ ARTIRIYOR

JPMorgan'a göre talepteki soğuma, merkeziyetsiz türev platformlarının düzenlemeye tabi merkezi borsalardan gelen artan rekabetle karşılaşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Bankaya göre ABD'de düzenlemeye tabi kripto sürekli vadeli işlem ürünlerinin piyasaya çıkması, işlem hacmini Hyperliquid gibi kıyı ötesi merkeziyetsiz platformlardan uzaklaştırabilir. Bu platformlar lisans, uyum ve yatırımcı koruması konularındaki endişeleri hâlâ taşıyor. Analistler ayrıca tahmin piyasalarındaki rekabetin sertleştiğine dikkat çekti. Hyperliquid, HYPE tokenının değerini büyük ölçüde destekleyen işlem ücretlerine ek gelir kaynakları yaratmak için tahmin piyasalarına açılıyor.

HYPE HAZİNELERDE DÖRDÜNCÜ SIRADA AMA GELECEK BELİRSİZ

Banka, Hyperliquid'in bu yılın öne çıkan varlıklarından biri olmasına ve şirketlerin kripto hazinelerinde Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın (SOL) ardından dördüncü en büyük varlık haline gelmesine karşın, Solana ve XRP gibi daha büyük rakiplere karşı pazar payını artırıp artıramayacağının belirsiz olduğu uyarısında bulundu.

Rapora göre Bitcoin ve Ethereum, sırasıyla yaklaşık 77 milyar ve 10 milyar dolarlık yönetilen varlıkla kripto ETF piyasasına hâkim olmayı sürdürüyor. Solana, XRP ve Hyperliquid dahil diğer kripto paralara bağlı ETF'ler ise toplamda yalnızca 2 ile 3 milyar dolar arasında bir büyüklüğe ulaşıyor. HYPE, yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kaybıyla yaklaşık 55,30 dolardan işlem görüyordu

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Son Dakika Kripto Para JPMorgan'dan Hyperliquid uyarısı: Rekabet baskısı büyüyor - Son Dakika

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