Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada Bitcoin ATM'lerini yasaklamayı teklif etti

29.04.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada federal hükümeti, Bitcoin ATM'lerini yasaklamayı teklif etti. Hükümet, söz konusu cihazları dolandırıcılık ve kara para aklama amacıyla kullanılan "birincil yöntem" olarak tanımlarken vatandaşlar yetkili fiziksel işletmelerden kripto varlık almayı sürdürebilecek.

Kamuoyuyla paylaşılan bahar ekonomi güncellemesinde hükümet, kripto para ATM'lerini "dolandırıcıların kurbanları mağdur etmek ve suçtan elde edilen nakit gelirleri aklamak için başvurduğu birincil yöntem" olarak nitelendirdi. Yasağa ilişkin ayrıntılı düzenleme takvimi belgede yer almadı.

Kanada'da yaklaşık 4 bin kripto para ATM'si bulunuyor. Bu rakam ülkeyi dünyanın en yüksek ATM yoğunluğuna sahip ülkeleri arasına taşıyor. Buna karşın sektör bugüne kadar sektöre özgü herhangi bir düzenleme çerçevesinden yoksun kaldı.

BİTCOİN ATM'LERİNE YASAK DALGASI BÜYÜYOR

Kanada'nın hamlesi, kripto para ATM'lerine yönelik uluslararası denetimin sıkılaştığı bir döneme denk geldi. ABD'de Indiana eyaleti mart ayında kripto para ATM'lerini eyalet genelinde tamamen yasakladı. Geçen hafta ise Tennessee valisi benzer bir yasağı hayata geçiren tasarıyı imzaladı. Yeni yasa, sorumluluğu ATM operatörlerinin ötesine taşıyarak bu makinelere ev sahipliği yapan işletmeleri de kapsam altına aldı.

Avustralya, kara para aklamayla mücadele ajansının yetkilerini genişleterek kripto para ATM'lerindeki yasa dışı kullanımın önüne geçmeyi teklif etti. Yeni Zelanda ise bu cihazları doğrudan yasaklama planını açıkladı.

ABD'deki tabloya bakıldığında sorunun boyutu daha net ortaya çıkıyor. FBI verilerine göre 2025 yılında kripto para ATM'leriyle ilişkili 13 bin 460 şikâyet kayıt altına alındı. Bu şikayetlerden kaynaklanan kayıplar bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 389 milyon dolara ulaştı.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

16:05
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
15:51
Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor
Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 16:28:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.